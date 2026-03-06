Sechs Meter Ozzy: Hellfest kündigt gigantische Statue an

Wer das Hellfest betritt, wird ihn kaum übersehen: Eine sechs Meter hohe Ozzy-Osbourne-Statue steht künftig dauerhaft am Eingang in Clisson.

Das französischen Metal-Festival Hellfest plant für den Sommer die Enthüllung einer sechs Meter hohen Statue zu Ehren von Ozzy Osbourne. Das Festival präsentiert die Skulptur erstmals zur Eröffnung am 18. Juni 2026; anschließend soll sie dauerhaft auf dem Gelände im westfranzösischen Clisson stehen.

Enthüllung zur Festivaleröffnung

Die Statue soll direkt am Eingang stehen. Wer das Gelände betritt, wird Ozzy also kaum übersehen.

Auch die Familie des verstorbenen Musikers wird zu diesem Anlass erwartet. Seine Witwe und langjährige Managerin Sharon Osbourne kündigte das Projekt zuvor auf der Musikbranchenkonferenz MIDEM im französischen Cannes an und präsentierte dort erstmals Bilder der noch unfertigen Statue.

„Oh, da ist er. Schaut ihn an, ein Rockgott“, sagte sie, während Bilder der entstehenden Skulptur auf einer Leinwand erschienen. „Diese wird beim Hellfest debütieren, und das ist am 18. Juni. Und die ganze Familie wird dort sein, um sie zu sehen. Es ist wirklich eine großartige Hommage. Es ist unglaublich.“ Hier könnt ihr die Bilder ab ca. Minute 48 sehen: An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Außerdem bedankte sie sich ausdrücklich beim Festivalgründer Ben Barbaud: „Ich kann Ben nur danken. Gott segne dich. Es ist ein unglaubliches Kunstwerk.“

Teil einer Hellfest-Tradition

Die Statue reiht sich in eine Hellfest-Tradition ein. Bereits 2022 enthüllte das Festival eine Skulptur für Motörheads Lemmy Kilmister.

Die Lemmy-Statue stammt von der Künstlerin Caroline Brisset. Wer die Skulptur für Osbourne gestaltet hat, gab das Festival bislang nicht öffentlich bekannt.

Weitere Pläne rund um Ozzy Osbourne

Zuvor kündigte Sharon Osbourne an, dass eine Ausstellung über den Musiker künftig international touren soll. Die Schau läuft derzeit im Birmingham Museum und könnte bald „um die Welt touren“.

Mit der geplanten Statue erhält das Hellfest ein weiteres Monument für eine der größten Figuren des Heavy Metal – und Fans wohl einen neuen Treffpunkt auf dem Festivalgelände.