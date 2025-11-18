Brutaler Einbruch bei 6ix9ine: Bewaffnete Täter halten seine Mutter fest

Schock in Florida: Maskierte Täter überfallen 6ix9ines Haus und attackieren seine Mutter. Harte Zeiten für den Rapper, dem gerade eine neue Haftstrafe bevorstehen könnte.

Vier bewaffnete Männer sind am Wochenende des 16. November in das Haus von Tekashi 6ix9ine in Florida eingebrochen und haben seine Mutter gegen ihren Willen festgehalten.

„TMZ“ veröffentlichte wenige Tage später Videomaterial, das den Einbruch zeigt und offenbar von den Sicherheitskameras der Anlage stammt. Darauf ist zu sehen, wie die vier maskierten Männer durch die Garage eindringen und die Mutter des Rappers angreifen.

Täter noch nicht gefasst

Wie „Hot New Hip Hop“ berichtete, forderten die Einbrecher den Behördenangaben zufolge Bargeld und Autoschlüssel, bevor sie noch vor Eintreffen der Polizei flohen. Die Polizei rückte mit Spürhunden an, die das Anwesen durchsuchten, jedoch ohne Ergebnis. Die Ermittlungen sowie die Fahndung nach den Tätern dauern an.

6ix9ine, der mit bürgerlichem Namen Daniel Hernandez heißt, befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht zuhause, sondern in einem Livestream mit Jack Doherty.

Urteilsverkündung wegen Verstoßes gegen Bewährungsstrafe

Es sind geschäftige Zeiten für den 29-Jährigen aus New York. Am 20. November muss der Rapper vor Gericht erscheinen, weil er im August gegen die Auflagen seiner Bewährungsstrafe verstoßen hatte. Ihm drohen zwischen drei und neun Monaten Haft, wie „Hot New Hip Hop“ berichtete.

Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafe und Bewährung

Die Staatsanwaltschaft bestätigte, eine Haftstrafe für den Rapper zu fordern. „Auch wenn es der Regierung keine Freude bereitet, eine Freiheitsstrafe für einen ehemaligen Kooperationspartner zu beantragen, muss das Gericht Hernandez und anderen Kooperationspartnern der Regierung – oder denen, die eine Zusammenarbeit mit der Regierung in Betracht ziehen – klar machen, dass sie aufgrund ihres Status als Kooperationspartner nicht über dem Gesetz stehen“, schrieb der stellvertretende US-Staatsanwalt Jonathan Rebold in einer Strafempfehlung vom 12. November, die „Billboard“ vorliegt. Zusätzlich hofft die Staatsanwaltschaft auf eine erneute zweijährige Bewährungsstrafe.

6ix9ines Anwalt, Lance Lazzaro, hält eine Gefängnisstrafe angesichts der bisherigen Zusammenarbeit seines Mandanten mit den Behörden für unfair. „Aufgrund der Einstufung von Herrn Hernandez verbüßt er seine Haftstrafe stets getrennt und vollständig isoliert von anderen Insassen“, schrieb Lazzaro in einem Gerichtsbrief. „Infolgedessen hat Herr Hernandez nur äußerst begrenzte soziale Kontakte zu anderen Insassen und sehr wenig Zeit im Freien, um frische Luft zu schnappen und sich zu bewegen.“

„Hernandez muss lernen, die andere Wange hinzuhalten“

Der Verstoß gegen die Bewährungsauflagen resultierte aus einer Auseinandersetzung mit einem Mann im August, der ihn in einem Einkaufszentrum in Florida beleidigt hatte. „Hernandez ist nun seit sechs Jahren von seiner strafrechtlichen Verurteilung entfernt, doch er scheint immer noch nicht in der Lage zu sein, sein Temperament zu kontrollieren, wenn er von einem zufälligen Fremden beleidigt wird“, argumentiert die Staatsanwaltschaft. „Hernandez muss lernen, die andere Wange hinzuhalten und sich in Zukunft aus solchen Situationen zurückzuziehen.“

6ix9ine ist in seiner Karriere mehrfach verhaftet und verurteilt worden, häufig in Verbindung mit Bandenkriminalität. Unter anderem wurde er 2018 wegen Verschwörung zum Mord und bewaffnetem Raubüberfall angeklagt.