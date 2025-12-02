Haftbefehl: Drei Hallenkonzerte 2026 in Frankfurt, Düsseldorf & Berlin

von 
Haftbefehl

Haftbefehl  |  Haftbefehl geht 2026 weiter auf Tour. Hier alle Infos.

Foto: Redferns. Frank Hoensch. All rights reserved.

Haftbefehl gibt im September und Oktober 2026 drei Hallenkonzerte. Vorverkauf startet am 3. Dezember um 10 Uhr. Alle Termine und Ticket-Infos im Überblick.

„Nächstes Jahr geben wir Vollgas. Schritt für Schritt, mit Ruhe und Verstand“, hieß es zuletzt von Haftbefehl auf seinem Instagram-Account. Nun macht er es konkret und gibt drei Konzerttermine für 2026 bekannt.

Am 20. September wird Aykut Anhan, wie Haftbefehl bürgerlich heißt, in Frankfurt auftreten, am 15. Oktober geht es dann weiter in Düsseldorf und das Finale des Tourarms wird am 18. Oktober in der Hauptstadt stattfinden.

Haftbefehl
HaftbefehlArtikel, Diskographie, Tourdaten und vieles mehrHier zum Artist-Profil >>>

Haftbefehl live 2026: Konzerttermine im Überblick

  • 20.09.2026 – Frankfurt, Festhalle
  • 15.10.2026 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric HALLE
  • 18.10.2026 – Berlin, Max Schmeling Halle

Hier zum besagten Instagram-Posting von Haftbefehl:

Wann geht der Vorverkauf los und wie viel kosten die Tickets?

Der Vorverkauf für die Mini-Haftbefehl-Tournee rollt am Mittwoch, 3. Dezember, um 10 Uhr an.

Wie viel die Karten kosten werden, ist aktuell nicht klar. Aber zum Vergleich: Am 27. Dezember ist der Offenbacher Artist in Bochum im EventCenter zu sehen – Tickets dafür gehen bei 60,24 Euro los.

Hamburg-Konzert als Geburtstagssause

Am 16. Dezember 2025 wird Haftbefehl 40 Jahre. Seinen runden Geburtstag will der Rapper mit einer Show in Hamburg feiern, und zwar in den Docks. Dies bewarb Haftbefehl zuletzt in seiner Instagram-Story und teaserte dort auch an, dass „Family & Friends“ ihn vor Ort als Special Guests begleiten würden. Karten für den Gig gibt es ab 58,26 Euro.

„Babo – Die Haftbefehl-Story“ sorgt für neue Aufmerksamkeit

Seit dem 28. Oktober ist auf Netflix „Babo – Die Haftbefehl-Story“ zu streamen. Darin werden sowohl Haftbefehls Karriereaufstieg als auch sein Privatleben sowie seine Erfahrungen mit Drogenkonsum und -handel beleuchtet. Auch eine Nahtoderfahrung ist Teil der Dokumentation. Die Macher:innen (u.a.: Elyas M’Barek und Pacco-Luca Nitsche produzierten den Film) vermitteln den Eindruck, die Zuschauenden kämen dem Menschen Aykut Anhan sehr nahe. Rap-Kolleg:innen wie Celo & Abdi und Jan Delay sprechen vor der Kamera, ebenso seine Frau Nina Anhan.

Hella Wittenberg schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

