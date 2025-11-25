Haftbefehl ohne Maske: Erstes Foto nach „Babo“-Doku online

Ender der Spekulationen: Haftbefehl zeigt sich erstmals seit Monaten ohne Maske auf Instagram.

In der aktuellen Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“ fällt der 39-jährige Musiker Haftbefehl, bürgerlich Aykut Anhan, durch sein verändertes Gesicht auf – die Nase deutlich entstellt und zusammengefallen. Auf Events und Konzerten zeigte sich Haftbefehl seit Anfang 2025 ausschließlich mit Maske – mal mit einer Sturmhaube, wie auf der „Babo“-Premiere Ende Oktober 2025, und mal mit hochgezogenem Tuch, wie auf seinen letzten Clubkonzerten. Nun veröffentlichte Haftbefehl erstmals ein aktuelles Foto, auf dem auch sein Gesicht erkennbar ist.

Spekulationen über Maske auf Social Media

Die Hintergründe seines verhüllten Gesichts wurden auf Social Media vielfach diskutiert. Nach der Veröffentlichung seiner Doku, in der seine Drogenabhängigkeit offen thematisiert wird, lag für viele der Grund für die Gesichtsbedeckung nahe – der sichtbare körperliche Verfall durch jahrelangen Kokain-Konsum. Fachleute vermuten, dass eine Verätzung der Nasenschleimhaut und Nasenscheidewand – eine bekannte Folge übermäßigen Kokainkonsums – dahinterstecken könnte. Viele Medien interpretierten das Maskentragen daher als Versuch, sein verändertes Gesicht zu verbergen. Unter Fans wurde zudem spekuliert, ob sich der Rapper einer Nasenoperation unterzogen haben könnte. Eine ästhetische Korrektur der Nase erschien für viele nachvollziehbar, blieb bisher jedoch unbestätigt.

Der neue Post auf Instagram zeigt Haftbefehl erstmals nach langer Zeit ohne Maske:

Was das neue Foto verrät

Das Foto postete der Rapper am 25. November auf seinem Instagram-Kanal. Es zeigt Anhan neben der berühmten Goethe-Statue in Frankfurt am Main. Mit Fellmantel und -mütze schaut er auf dem Schwarz-Weiß-Bild an der Kamera vorbei. Bei dem Versuch, auf das Gesicht von Anhan zu zoomen, lassen sich jedoch höchstens Spekulationen zu einer ästhetischen Korrektur seiner Nase anstellen. In der Caption bedankt sich Anhan bei seinen Fans: „Ich war nie hier für Hype oder Streams, sondern für die Kunst, für die Kultur. Hip-Hop heißt: einander tragen, den Stimmlosen eine Stimme geben, dem Block Gehör zugeben. Danke für euer Vertrauen. Danke für eure Liebe.“

Fest steht: Haftbefehl durchbricht seine Masken-Ära vorerst – ob er bei seinen kommenden Shows auch ohne Gesichtsverdeckung auftreten wird, ist aber noch unklar.