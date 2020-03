Haftbefehl kündigt sein neues Album „D.W.A“ mit erster Single und Video an

Interview

Zu Besuch bei Spotify: „In unsere Playlists kann man sich nicht einkaufen“

Ist die Playlist das Album der Zukunft? Wer entscheidet, was wir morgen gut finden? Kann man sich in Streamingdiensten nach oben kaufen? Warum sind Podcasts so erfolgreich? Ein Interview mit Michael Kruse und Maik Pallasch von Spotify während eines Besuchs in deren Berliner Hauptquartier.