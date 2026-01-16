Hans Zimmer komponiert Musik für neue „Harry Potter“-Serie

Hans Zimmer übernimmt die Filmmusik zur neuen „Harry-Potter“-Serie. Der Oscar-Preisträger folgt auf John Williams. Fans reagieren gemischt.

Im Jahr 2027 erwartet Fans eine neue Serienversion der „Harry Potter“-Reihe. Nun ist klar, dass Hans Zimmer die Musik dazu umsetzen wird. Die Reaktionen der Fans fallen gemischt aus.

Hans Zimmer zieht es nach Hogwarts

Die neue „Harry Potter“-Serie wird 2027 veröffentlicht. Dominic McLaughlin übernimmt die Rolle des berühmten Zauberlehrlings, außerdem gehören Alastair Stout, Arabella Stanton, John Lithgow und Paapa Essiedu zur Besetzung.

Am 15. Januar wurde bekannt, dass der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer mit seiner Firma Bleeding Fingers Music die Filmmusik zum Serien-Projekt übernehmen wird. Dies bestätigte er in einem Statement auf Instagram: „Das musikalische Erbe von Harry Potter ist für Komponisten weltweit ein wichtiger Bezugspunkt, und wir fühlen uns geehrt, an einem so bedeutenden Projekt mit einem so außergewöhnlichen Team mitzuwirken. Die Verantwortung nehmen wir, Kara Talve und Anže Rozman (Komponistinnen von Bleeding Fingers Music), sehr ernst. Magie ist überall um uns herum, oft nur einen Schritt entfernt, aber wie in der Welt von Harry Potter muss man sie einfach suchen. Mit diesem Soundtrack möchten wir das Publikum der Magie ein Stück näherbringen und gleichzeitig das Vermächtnis würdigen.“

In den Fußstapfen von John Williams

Der originale Soundtrack der „Harry-Potter“-Filme, die zwischen 2001 und 2011 erschienen, wurde von John Williams komponiert und gilt bis heute als legendär. Das Erbe ist also groß.

Der gebürtige Frankfurter muss sich allerdings keineswegs verstecken: Seine Werke zu „Der König der Löwen“ und „Dune“ sind Oscar-prämiert, zuletzt war er mit der Musik zu „F1“ für einen Golden Globe nominiert.

Geteilte Meinungen in der Fanbase

Die Nachricht rief unterschiedliche Reaktionen hervor. „Nur Hans Zimmer kann die gewaltige Verantwortung tragen, in die Fußstapfen von John Williams zu treten“, schrieb ein Fan auf Instagram, während ein anderer meinte: „Hans ist unglaublich und einer der wenigen Menschen, die eine ebenso ikonische Filmmusik wie das Original schaffen können.“

Einige Fans gaben an, dass sie von Zimmers Beteiligung mehr begeistert seien als von der Serie selbst. Ein Fan schrieb auf X: „Dass Hans Zimmer die Musik für die HBO-‚Harry Potter‘-Serie komponiert, ist bisher das Einzige, was mich dazu bringt, die Serie sehen zu wollen.“

Andere erinnerten sich wehmütig an die Filme. Jemand schrieb: „Wird nie an John Williams heran kommen. Wenn man diese legendäre Titelmelodie hört, ist man sofort wieder da.“ Ein anderer fragte, warum die Serie nicht einfach Williams’ Musik wiederverwenden könne.

Manche meinten jedoch, Zimmer sei einer der Komponisten, die Williams am nächsten kämen. Jemand sagte: „Wow, großartige Neuigkeiten! Was für ein Glücksgriff! Es ist unmöglich, die Titelmelodie von John Williams zu übertreffen, aber Hans Zimmer kann es auf jeden Fall versuchen.“