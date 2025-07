Hans Zimmer wird Teil der Serie „Euphoria“

Gemeinsam mit dem Musiker Labrinth wird er den Soundtrack zur Serie mitgestalten.

Drogenabhängigkeit, sexuelle Findungsphase und psychische Erkrankungen: Die HBO-Serie „Euphoria“ wurde wegen in den vergangenen Jahren zu einem internationalen Phänomen. Ihre vielschichtigen Handlungsstränge und eindrucksvollen Bilder begeistern Zuschauer:innen weltweit. Kein Wunder also, dass sich mit Hans Zimmer nun auch einer der bekanntesten Komponisten der Welt an dem Projekt beteiligt.

Musikalische Unterstützung in der neuen Staffel

Wie HBO auf seinen Social-Media-Kanälen bestätigt, wird Hans Zimmer an der kommenden Staffel von „Euphoria“ mitarbeiten. In einem offiziellen Statement heißt es: „Es ist mir eine Ehre, Teil dieses unglaublichen Teams von Geschichtenerzähler:innenn unter der Leitung des visionären Sam Levinson zu sein. Gemeinsam haben sie eine so mutige und bewegende Serie geschaffen, die für das Publikum von großer Bedeutung ist. Die Musik von Labrinth hat die Identität der Serie geprägt, und ich freue mich darauf, einen Beitrag zur Fortsetzung der Geschichte zu leisten und diese neue Staffel durch Musik mitzugestalten.“

Gemeinsame Arbeit mit Labrinth

Zimmer wird dabei gemeinsam mit dem Sänger und Produzenten Labrinth den Soundtrack zur neuen Staffel gestalten. Der Musiker war bereits in den ersten beiden Staffeln für die musikalische Untermalung der Serie mitverantwortlich. Seine Kompositionen prägen entscheidend die Atmosphäre, die „Euphoria“ ausmacht.

Dementsprechend fällt auch das Echo in sozialen Netzwerken aus. Ein Nutzer schreibt: „Hans Zimmer und Labrinth in einem Atemzug, Kino und Geist tanzen im Klang. Was für eine großartige Zeit, um am Leben zu sein. 😭😭“ Ein anderer User meint, Labrinth habe den Sound der Serie definitiv gefestigt. Mit Hans Zimmer werde es aber nun ein Soundtrack, der Generationen erreiche.

„Ein neues Kapitel im ‚Euphoria‘-Universum“

Auch Labrinth selbst zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit mit HBO und Hans Zimmer: „Ein weiteres Kapitel im Euphoria-Universum! Es ist großartig, mit Hans, einem meiner Helden im Bereich Filmmusik, zusammenzuarbeiten und dieser neuen Staffel etwas neue Magie zu verleihen. Liebe Grüße x“, so der Musiker.

Hochkarätiges Musikerlebnis

Hans Zimmer ist unter anderem für seine Arbeiten an Filmen wie „Interstellar“, „Dune“ oder auch „Gladiator“ bekannt. Für seine Kompositionen wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet. Darunter mit zwei Oscars, vier Grammys und zwei Emmys.

Wann kommt die dritte Staffel von „Euphoria“?

Einen offiziellen Starttermin für die dritte Staffel von „Euphoria“ gibt es bislang nicht. Derzeit wird mit einer Ausstrahlung Anfang 2026 gerechnet. Zur Hauptbesetzung der Serie zählen weiterhin Zendaya, Hunter Schafer und Sydney Sweeney.