Die Toten Hosen: „Alle sagen das“-Tour startet in Benelux – Vorverkauf für Sommer-Shows läuft

Ein Konzert ist bereits ausverkauft, für die restlichen acht Shows – zwei davon in Deutschland – gibt es noch Karten.

Die Toten Hosen haben ihre Festival-Auftritte in Europa bestätigt und auf den Ticket-Vorverkauf hingewiesen. Die „Alle sagen das“-Tour startet in Belgien und endet mit einem Auftritt beim britischen „Rebellion Festival“.

Bei dem Konzert in der belgischen Hauptstadt sowie dem darauf folgenden, bereits ausverkauften Auftritt in Amsterdam werden Campino und Co. von Thees Uhlmann und seiner Band unterstützt. Im luxemburgischen Esch-Alzette spielen noch The Bar Stool Preachers aus Brighton. Das Düsseldorfer Quintett spielt wie länger bekannt anschließend bei „Rock Im Park“ und „Rock Am Ring“, bevor es noch nach Österreich und in die Schweiz geht.

Hier alle Tour-Stopps im Überblick:

26.05.23 BE – Brüssel – Ancienne Belgique

27.05.23 NL – Amsterdam – Paradiso AUSVERKAUFT!

31.05.23 LU – Esch-Alzette – Rockhal

03.06.23 DE – Rock Im Park

04.06.23 DE – Rock Am Ring

17.06.23 AT – Lido Sounds

16.07.23 CH – Gurtenfestival

02.08.23 CH – Stars In Town

03.-06.08.23 UK – Rebellion Festival

Weitere Auftritte sind in diesem Jahr darüber hinaus nicht geplant. Wer die Hosen live sehen möchte, kann sich für die „Alle sagen das“-Tour hier Tickets holen.