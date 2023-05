Harry Styles live in München: Tickets, Zeiten, Setlist, Wetter und Anfahrt

Alle Infos und Kostenpunkte rund um die Münchner Doppel-Shows von Harry Styles gibt es hier.

Harry Styles ist momentan mit seinem aktuellen Live-Programm „Love On Tour“ in Europa unterwegs. Dabei hat der Brite auch mehrere Shows in Deutschland eingeplant. Unter anderem zwei im Münchner Olympiastadion am 17. und 18. Mai 2023.

Infos zu den Tickets für die beiden Shows

Vereinzelt können noch Tickets erworben werden, die aber im Preis variieren – ungefähr können mit Kosten zwischen 70 und sogar 390 Euro gerechnet werden. Es gibt verschiedene Kategorien: Je näher Fans dem 29-Jährigen sein wollen, desto tiefer müssen sie in die Taschen greifen. Die Tribüne ist somit günstiger als etwa die Stehplätze vor der Bühne. Dafür ist bei einigen Karten auch das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr enthalten – am besten dazu noch einmal genauer die eigene Karte angucken.

Startzeiten und Vorband

Die Konzerte beginnen mitsamt Support-Act um 19.30 Uhr mit einem voraussichtlichen Ende um 23 Uhr. Der Einlass erfolgt bereits ab 16.30 Uhr. Die Vorband ist das englische Indie-Rock-Duo Wet Leg.

Anfahrt

Es empfiehlt sich nicht mit dem Auto zum Venue zu fahren, da viele Parkplätze dort längere Fußwege mit sich bringen. Am ehesten ist noch das Parkhaus Olympiazentrum anzuraten. Dort bezahlt man für zwei Stunden vier Euro und jede weitere Stunde kostet einen Euro.

Mit den öffentlichen Verkehrsmittel ist die Anfahrt um einiges leichter. Am besten gelangt man zur Harry-Show, wenn man bis zum U-Bahnhof Olympiazentrum fährt. Denn von dort aus kann der Beschilderung für circa zehn Minuten lang bis zum Olympiastadion gefolgt werden. Ansonsten fahren in die Nähe des Olympiaparks auch die Buslinien 144, 173 und 177.

Mehr zur Setlist

Der Musiker, der seine Karriere mit One Direction begann und seit 2016 solo unterwegs ist, wird sich bei der Setlist voraussichtlich größtenteils an seinem aktuellen Album HARRY’S HOUSE (2022) bedienen. Sicherlich werden Besucher:innen aber auch Stücke aus seinen anderen beiden Studio-Platten, HARRY STYLES (2017) und FINE LINE (2019), zu hören bekommen.

Das Wetter: kühl und regnerisch

Das Wetter wird aktuellen Angaben zufolge wohl regnerisch und kühl sein. Die Tribünen des Olympiastadions sind zwar überdacht, eine Jacke sollte man allerdings dennoch mitnehmen. „Auch wenn es auf der Bühne für die Fans eine heiße Show geben wird, so erwarten wir doch recht kühles Wetter – und darauf sollte man sich einstellen“, sagt Michael Streng, Einsatzleiter der Johanniter, die während des Konzerts vor Ort sein werden.

Weitere Termine

Am 27. und 28. Juni 2023 macht Harry Styles außerdem Halt in Düsseldorf, am 5. und 6. Juli 2023 spielt er in Frankfurt.