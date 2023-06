Harry Styles in Düsseldorf: Fotos, Videos, Setlist

Der Brite spielte am 27. Juni die erste der zwei Düsseldorf-Shows. Alle Event-Highlights gibt's hier.

Harry Styles hat am Dienstagabend (27. Juni) seinen ersten von zwei Auftritten in Düsseldorf. Das Konzert eröffnete der britische Sänger mit „Daydreaming“, worauf noch 15 weitere Tracks und abschließend drei Zugaben folgten. Die Merkur Spiel-Arena war vollständig ausverkauft, was einer Zuschauer:innenanzahl von circa 54.600 Menschen entsprechen dürfte. Als Vorband waren Wet Leg am Start.

Am Mittwochabend (28. Juni) wird Harry Styles sein Zusatzkonzert in Düsseldorf spielen. Noch sind Karten für den Zusatztermin über Eventim erhältlich und kosten zwischen 74 bis 182 Euro. Danach wird Styles Frankfurt am Main beehren.

Setlist in Düsseldorf: Diese Songs wurden gespielt

Daydreaming

Golden

Adore You

Keep Driving

Daylight

She

Matilda

Satellite

Late Night Talking

Cinema

Music for a Sushi Restaurant

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful (One-Direction-Song)

Happy Birthday to Your (Cover / Mildred J. Hill & Patty Hill)

Grapejuice

Watermelon Sugar

Fine Line

Zugabe:

Sign of the Times

As It Was

Kiwi

Die besten Momente von Harry Styles in Düsseldorf, in Bildern und Videos:

Mehr über Harry Styles

Harry Styles wurde in Redditch, Worcestershire in England geboren. Seinen musikalischen Durchbruch schaffte er in den 2010er-Jahren als Mitglied von One Direction. Seit 2016 ist Styles als Solokünstler unterwegs. Außerdem ist er auch als Schauspieler im Kino zu sehen, unter anderem in Christopher Nolans „Dunkirk“ und zuletzt in dem Drama „My Policeman“.

Sein 2022 veröffentlichtes Album HARRY’S HOUSE brachte dem Musiker zwei Grammys ein („Album of the Year“, „Best Pop Vocal Album“).