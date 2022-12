Harry Styles: So sieht sein Erfolgsjahr 2022 in Zahlen aus

Während sein eigentlich als nächster Michael Jackson geplante One-Direction-Kollege Zayn Malik nach einem unglaublichen Höhenflug bereits mit dem prophetisch betitelten zweiten Album ICARUS FALLS abstürzte, um 2021 seine Solokarriere mit der ebenfalls passend getauften Platte NOBODY IS LISTENING zu begraben, wurde Harry Styles 2022 zum rekordbrechenden Megastar.

15

Mal spielte er vor ausverkauftem Haus im prestigeträchtigen New Yorker Madison Square Garden (Besucherkapazität: 20.000).

ebenfalls

15

Mal versorgte er daraufhin die US-Westküste mit Gastspielen im Kia-Forum (Besucherkapazität: 17.500) im kalifornischen Inglewood.

15

Wochen wiederum guckte sich seine Single „As It Was“ die US-Charts von oben an. Er überholte damit sogar historische Spitzenreiter*innen wie Whitney Houston und „I Will Always Love You“ (14 Wochen) und Elton John mit „Candle In The Wind 1997“, der erfolgreichsten Single der Geschichte. Jetzt stehen nur noch über ihm: Lil Nas Xs „Old Town Road“ (19 Wochen), Mariah Carys und Boyz II Mens „One Sweet Day“ und Luis Fonsis und Daddy Yankees „Despacito“ mit je 16 Wochen.

10

Weitere Wochen hielt sich „As It Was“ auf Platz zwei der US-Charts.

10

Wochen regierte „As It Was“ die UK-Charts – mehr als jede andere Single dieses Jahres.

521.500

albumäquivalente Einheiten setzte sein drittes Album HARRY’S HOUSE in seiner Startwoche in den USA ab – die stärksten Erstwochenverkäufe des ganzen Jahres.

mit

113.000

Einheiten wiederholte er diesen Rekord im UK.

4

Songs hatte er eine Woche nach Release seines Albums Ende Mai gleichzeitig in den Top Ten der USA: Neben Titelverteidiger „As It Was“ (#1) debütierten die Tracks „Late Night Talking“ (#4), „Music For A Sushi Restaurant“ (#8) und „Matilda“ (#9) in den oberen zehn. Unter allen britischen Acts steht er nun nur noch hinter den Beatles, die 1964 fünf Singles in den US-Top-Ten hatten.

38 %

erreichte der Film „Don’t Worry Darling“ auf dem Tomatometer des tonangebenden Filmkritik-Aggregators Rotten Tomatoes. Obwohl der Psychothriller mit einem Einspielergebnis von 79 Millionen US-Dollar ein Kino-Hit wurde, musste vor allem Hauptdarsteller Styles Schelte für seine Schauspielleistung einstecken.

1/2

Sekunde, über die sich das Internet die Mäuler zerriss: Während der Premiere von „Don’t Worry Darling“ bei den 79. Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2022 soll Styles Nebendarsteller Chris Pine bespuckt haben. Der angebliche Videobeweis wurde millionenfach abgerufen und kommentiert. Styles dementierte den Vorfall später auf der Bühne, indem er ihn ironisch belegte. Die Dreharbeiten waren generell von Konflikten überschattet: Styles war Ersatz für Shia LaBeouf, den Regisseurin Olivia Wilde mit dem Vorwurf schäbigen Verhaltens gefeuert hatte. Als Nächstes zerstritt sich Wilde mit Hauptdarstellerin Florence Pugh, während sie eine romantische Beziehung mit Styles einging.

1

unidentifiziertes Flugobjekt traf ihn genau auf seinen Weichteilen, während er am 5. von sechs Chicago-Terminen das „unzeitig kalte“ Wetter der Stadt besprach. „Nun, das ist unglücklich“, kommentierte er die schmerzhafte Situation.

48 %

erhielt sein zweiter Film 2022, die Romanze „My Policeman“ bei Rotten Tomatoes. Wieder wurde stark seine Darbietung kritisiert. Trotz schwungvoller Haartollen-Parallele daher unser Rat: Don’t do another Elvis, Harry!

Diese Liste erschien als Teil unseres Jahresrückblicks-Specials 2022 zuerst in der Musikexpress-Ausgabe 01/2023.