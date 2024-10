Hat Diddy einen Neunjährigen sexuell missbraucht?

Gleich mehrere Personen behaupten, als Minderjährige von Diddy sexuell missbraucht worden zu sein.

Tony Buzbee, ein Anwalt aus Texas hat erklärt, derzeit mit 120 Personen zusammenzuarbeiten, die Sean „Diddy“ Combs sexuellen Missbrauch vorwerfen. 25 seiner Mandanten seien zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Missbrauchs minderjährig gewesen und wollen nun gegen den Rapper klagen.

In einer öffentlichen Stellungnahme erklärte der Anwalt: „Unser jüngstes Opfer war zum Zeitpunkt des Vorfalls neun Jahre alt. Wir haben eine Person, die 14 Jahre alt war. Wir haben eine Person, die 15 Jahre alt war.“ Das jüngste mutmaßliche Opfer habe sich mit dem Künstler in dessen Büro in Manhattan zu einem Vorsprechen getroffen. Das neunjährige Kind habe zusammen mit „anderen Jungen“ die Chance gehabt, „einen Plattenvertrag zu ergattern“, so der Anwalt. „Diese Person wurde im Studio sexuell missbraucht, angeblich von Sean Combs und mehreren anderen Personen“, so Buzbee.

Hatten Minderjährige Oralsex mit Diddy?

Auch ein weiterer minderjähriger Mandant soll in Aussicht gestellt bekommen haben, ins Unterhaltungsbusiness einsteigen zu können, wenn er sich mit Combs gut stelle. Ihm sei von dem Rapper angeblich gesagt worden, er würde „ihn zum Star machen, aber er müsse sich mit ihm unter vier Augen darüber unterhalten“, ohne seine Eltern. „Sobald sie sich in einem privaten Bereich befanden, soll Mr. Combs das Opfer angeblich dazu gebracht haben, Oralsex mit ihm zu haben“, erklärte Buzbee.

Eine 15-jährige Mandantin behauptet, sie sei für eine Party nach New York City geflogen worden. Buzbee sagt, der Teenager sei angeblich unter Drogen gesetzt und von Combs vergewaltigt worden. „Alle Opfer strebten entweder eine Karriere im Fernsehen oder in der Musik an, mit Versprechungen wie: ‚Wir machen dich zum Star’. Stattdessen hat [Combs] ihnen im Grunde Dinge angetan, sodass sie nie wieder etwas mit der Unterhaltungsindustrie zu tun haben wollen.“

Diddy: Stellungnahme über seine Anwälte

Combs‘ Anwältin Erica Wolff erklärt hingegen, dass Diddy alle Vorwürfe vehement bestreite. „Wie das Anwaltsteam von Herrn Combs betont hat, kann er nicht auf jede haltlose Anschuldigung in einem mittlerweile rücksichtslosen Medienzirkus eingehen. Davon abgesehen bestreitet Herr Combs nachdrücklich und kategorisch jede Behauptung, er habe jemanden sexuell missbraucht, auch Minderjährige. Er freut sich darauf, seine Unschuld zu beweisen und sich vor Gericht zu rechtfertigen, falls und wenn Anklagen eingereicht und zugestellt werden, wo die Wahrheit auf der Grundlage von Beweisen und nicht von Spekulationen festgestellt wird“, so Wolff.