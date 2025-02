Sean „Diddy“ Combs: Im Schutz der Dunkelheit ins Krankenhaus gebracht

Spezialmaßnahme für den prominenten Häftling, der in die Röhre geschoben werden musste

Noch rund 90 Tage bis zum Prozessbeginn gegen „Diddy“ Combs in New York. Nachdem alle Kautions-Anträge des angeklagten Rap-Moguls auf eine vorläufige Freisetzung abgeschmettert wurden, scheint sich der Mega-Multimillionär vorerst in sein Knast-Schicksal zu fügen.

Nun macht eine Meldung über eine Verlegung des prominenten Deliquenten die Runde.

„Im Schutze der Dunkelheit“, so das Boulevardblatt „New York Post“, ist Combs aus dem Bundesgefängnis in Brooklyn in ein Krankenhaus überführt worden. Da bereits früher über die Gefahr der latenten Gewalt gegen den Promi-Häftling in der berüchtigten Vollzugsanstalt spekuliert worden war, witterten die Reporter sogleich eine Knast-Schlägerei.

Doch dann bestätigten Quellen, dass Combs in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde, um sich ganz zivilisiert einer Magnetresonanztomographie, kurz MRT, zu unterziehen.

Langwierige Knie-Geschichte des Rappers

Diese medizinische Untersuchung wurde laut US-Medien genehmigt, weil er „immer wieder starke Schmerzen und Schwierigkeiten mit seinem Knie hatte“. Ein Insider wusste zu berichten, dass sich die Untersuchung auf eine langwierige Knie-Geschichte des Rappers beziehe, nachdem er sich vor Jahren einmal am New York Marathon versucht hätte. Jetzt also aus der Zelle in die Röhre.

Auch über die konspirative Art der Einlieferung klärte die Quelle auf: Der Krankenhausbesuch hätte deshalb spät in der Nacht stattgefunden, um Geflüster und weitere Spekulationen von anderen Insassen oder Gefängnismitarbeitern zu vermeiden. Sean Combs, der Spezial-Häftling.

Und um Spekulationen von wegen „Flucht aus dem Krankenzimmer“ direkt im Keim zu ersticken, wurde beigefügt: Combs blieb nicht über Nacht und wurde sofort nach Abschluss der MRT-Untersuchung zurück in seine Zelle gebracht.

Bereits im Dezember ’24 hatten Newsdienste wie „E-Online“ einen richterlichen Beschluss gemeldet, dass ihm „an sieben Tagen in der Woche von 8:00 bis 15:30 Uhr Zugang zu einem Laptop mit speziellen Materialen zu gewähren sei“. Dies könne im Besuchszimmer oder im Video- und Medienraum seiner Einheit geschehen.

Der Richter stellte jedoch klar, dass bei dem Gerät weder eine Online-Verbindung noch sonstige Speicher- oder Notizfunktionen bestehe. „Es erlaubt keine anderen Funktionen als die Durchsicht dieser Prozess-Materialien.

TMZ berichtete weiterhin, dass er mit seinen Mithäftlingen Karten und Domino spielen würde, zur Fitness (wenn es das Knie erlaubt) auch ein Drei-gegen-Drei-Basket-Match und etwas Soccer-Gekickere. „Er ist im Gefängnis durchaus beliebt“, so ein ehemaliger Häftling. „Die Leute kommen gut mit ihm aus.“

Diddy wurde im September 2024 wegen Menschenhandel, organisierte Kriminalität und sexueller Gewalt festgenommen. Die Anklagen-Liste ist seitdem länger geworden, es werden immer neue Details und Vorfälle ins Spiel gebracht. Der Prozess soll nach aktuellem Stand am 5.Mai 2025 beginnen.