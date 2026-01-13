HBO Max Deutschland: Preise, Bundles und Start-Lineup im Check

HBO Max startet in Deutschland mit „Harry Potter“ und „Dune“. Alle Infos zu Preisen und Inhalten hier.

Netflix kauft Warner, Prime Video liefert Miet-Deals anderer Kanäle – und jetzt auch noch HBO Max: Der Streaming-Dschungel wird immer dichter. Netflix hat seine einstige Monopolstellung längst verloren, die Auswahl für Konsument:innen wächst stetig. Damit ihr im Abo-Chaos noch den Überblick behaltet, lohnt sich ein genauer Blick auf den Neuzugang HBO Max und die Frage, welches Angebot sich rechnen könnte.

HBO Max startet in Deutschland – mit Blockbuster-Portfolio

Am Dienstag, den 13. Januar 2026, geht HBO Max in seinen offiziellen Deutschland-Start. Zum Auftakt bringt der Dienst unter anderem mit: die „Harry Potter“-Reihe und „Dune“ sowie die Serienklassiker „Friends“ und „The Big Bang Theory“. Auch HBO-Eigenproduktionen sind natürlich dabei.

Keine Gratis-Testphase, dafür Bundle-Deals

Beim Streamingdienst gibt es keine kostenlose Probezeit, wie man sie von Prime Video oder Netflix kennt. Auch Rabatte für Studierende, wie Amazon Prime sie anbietet, oder Familienangebote wie bei Netflix, sind nicht angedacht.

Stattdessen setzt Warner Bros. Discovery auf Bundle-Abos. Gemeinsam mit RTL+ sowie waipu.tv werden Kombi-Angebote geschnürt, die günstiger sind als separate Buchungen der einzelnen Dienste. Zum Marktstart stehen zwei Bundle-Varianten mit zeitlich begrenzten Rabatten zur Auswahl. Die reduzierten Einführungspreise gelten für die ersten sechs Monate und sind bis zum 13. Februar 2026 buchbar. Danach steigen die Kosten auf das reguläre Niveau.

Die Kosten

Das Basic-Abo von HBO Max mit Werbung kostet einzeln 5,99 Euro, RTL+-Premium liegt bei 8,99 Euro. Im Kombipaket zahlt ihr 9,99 Euro – damit liegt der Einstiegspreis einen Euro über dem reinen RTL+-Abo. Dieses Angebot gilt jedoch nur in den ersten sechs Monaten. Ab dem 7. Monat beträgt der Preis 11,99 Euro pro Monat, der Einzelpreis des Tarifs liegt bei 15,98 Euro pro Monat. Wer HBO Max ohne Werbung nutzen möchte, greift zum Standard-Abo für 11,99 Euro. Im Bundle mit RTL+-Premium kostet dieses 15,99 Euro in den ersten sechs Monaten, ab dem 7. Monat 17,99 Euro pro Monat. Der Einzelpreis des kombinierten Tarifs beträgt 24,98 Euro pro Monat. Der entscheidende Unterschied zwischen HBO Max Basic und HBO Max Standard: Im Standard-Tarif sind 30 HBO-Downloads inklusive. Ein Kombipaket für HBO Max Premium gibt es nicht, dieses kostet 16,99 Euro pro Monat.

Neben RTL+ ist waipu.tv ein weiterer Kombi-Partner. Für waipu.tv Perfect Plus muss 14,99 Euro hingeblättert werden, das Paket Perfect Plus + HBO Max Basic (mit Werbung) liegt preislich bei 17,99 Euro.

Die Meinungen zum neuen Streaming-Dienst gehen auf Social Media auseinander:

Diese Preise liegen damit höher als die Abos bei Netflix oder auch Amazon Prime Video, die Streaming für teilweise unter fünf Euro ermöglichen. Darüber beschweren sich auf Social Media auch viele Konsument:innen, die beispielsweise bisher auf Netflix gerade von der Mischung aus Warner-Blockbustern und Netflix-Produktionen profitierten. „Die Preise sind einfach nur unverschämt“, meckerte eine Person via TikTok.

Olympia inklusive

Alle Abonnent:innen erhalten Zugriff auf die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026. Zusätzlich steht ein optional buchbares Sport-Paket zur Verfügung, das Eurosport-Inhalte wie die Australian Open, Roland-Garros, die Tour de France sowie verschiedene Wintersport-Weltcups beinhaltet.

