Hello, Audio! – Der Podcast: APX über das Finden der besten skalierbaren Startup-Idee

Foto: The Venue Berlin. All rights reserved.

EPISODE 9

The Venue Berlin arbeitet konstant daran, die besten skalierbaren Ideen im Bereich Musik- und Audio-Tech zu finden. Über den Co-Working-Bereich, das Studio und Eventraum hinaus, bietet The Venue Berlin auch Unterstützung durch Mentoring, Zugang zum Netzwerk und Investmentoptionen an. All dies wäre nicht möglich ohne den Gast des aktuellen Podcasts, APX!

Helen spricht im aktuellen „Hello, Audio!“-Podcast mit Constantin, einem Investment Manager bei APX, dem early-stage Accelerator und Partner von The Venue Berlin. Das Joint Venture von Axel Springer und Porsche investiert nicht nur in digitale Startups, sondern bietet auch ein 100-tägiges Mentoring- und Beratungs-Programm, sowie Büroräumlichkeiten. Das Mentoring-Programm vernetzt die Gründer mit erfahrenen Entrepreneuren, die bereits ein Unternehmen aufgebaut, das Geschäftsmodell skaliert und gegebenenfalls sogar verkauft haben.

Du denkst, Du hast das Potenzial zum nächsten großen Startup im Audio-Tech-Bereich? Hör rein und melde Dich bei uns!

Kooperation