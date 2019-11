Hello, Audio! – Der Podcast: Die Zukunft von Music-Recommendation-Systemen

Foto: The Venue Berlin. All rights reserved.

EPISODE 15

Musik-Streamingdienste wie Spotify oder auch Pandora haben die Art, wie wir Musik neu entdecken, komplett verändert. Sie nutzen Algorithmen, die uns individuell mit neuer Musik versorgen. Die Musikvorschläge basieren auf den Vorlieben der Zuhörer, die sich durch das Nutzerverhalten ableiten lassen.

Wer aber entscheidet genau, was wir wirklich letztendlich von den Algorithmen vorgeschlagen bekommen? Wie werden sich diese Vorschlagsysteme in Zukunft verändern und was bedeutet das für den Schutz unserer Daten? In dieser Episode von „Hello, Audio!“ diskutiert Helen Meyer mit Prof. Peter Knees von der TU Vienna die neuesten Entwicklungen und den Stand seiner Forschung zu diesem Thema. Da wir auch viele internationale Hörer haben, ist der Podcast auf Englisch.

Über The Venue Berlin

Seit nun mehr als zwei Jahren hat sich The Venue Berlin als Ort etabliert, an dem sich die Musik- und Audio-Technologie-Szene trifft. Durch den Co-Working-Bereich, aber auch regelmäßige Events vernetzen sich Interessierte, tauschen Ideen aus und schaffen Synergien. Durch den Podcast „Hello, Audio!“ halten die Mitarbeiter von The Venue Berlin die neuesten Trends und Entwicklungen fest.