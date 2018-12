Hello, Audio! – Der Podcast: Volareo zur Zukunft von Blockchain und Musik

Foto: The Venue Berlin. All rights reserved.

EPISODE 8

Die Nutzung der Blockchain-Technologie als Problemlöser für die Musikbranche ist mittlerweile ein oft diskutiertes Thema. Viele möchten Teil dieser digitalen Revolution sein, sei es auf Blockchain basierende Streaming-Services oder auch die Nutzung von sogenannten „Smart Contracts“. Wird diese Technologie die Musikbranche in den kommenden Jahren von Grund auf ändern?

Ein wichtiger Akteur aus diesem Bereich hat aufgrund seiner Integration von Blockchain in seinen Open-Source-Smart-Speaker unser Interesse geweckt. In der 8. Episode von „Hello, Audio!“ spricht Helen mit Magda, Head of PR von Volareo. Sie besprechen beispielsweise, welche Probleme mit dieser Technologie auftreten können, wenn Künstler nicht über 100 % der Rechte an ihren Songs verfügen.

Nach dieser spannenden Unterhaltung können wir es kaum abwarten, wohin uns die Zukunft von Blockchain und Musik bringen wird.

Hört rein!

Über The Venue Berlin:

The Venue Berlin ist ein Ort, der als Schnittstelle zwischen Musik- und Audio-Tech-Startups, Künstlern, Investoren und Journalisten fungiert Im Podcast „Hello, Audio!“ wird auf das Musik- und Audio-Tech-Netzwerk Format „After Work Sessions“ Bezug genommen und über Veränderungen, Probleme und Zukunftsvisionen der Audio- und Musikindustrie gesprochen. Da viele Gründer einen internationalen Background haben, ist der Podcast auf Englisch.