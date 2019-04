Hello, Audio! – Der Podcast: Landr über die Nutzung künstlicher Intelligenz in der Musik

Foto: The Venue Berlin. All rights reserved.

EPISODE 11

Sollten Musiker, Songwriter und Produzenten Angst vor künstlicher Intelligenz haben? Eine Frage, die oft gestellt wird. Prüft man jedoch in wie vielen Bereichen KI bereits ein fester und hilfreicher Bestandteil unseres alltäglichen Lebens geworden ist, sollte man sich wohl eher auf neue Möglichkeiten, auch für den kreativen Bereich, freuen. In der heutigen Folge von Hello, Audio! spricht Helen Meyer mit Rock Trembath, Director Global Marketing bei Landr. Das Produkt von Landr hat sich mittlerweile von einer auf KI basierten Mastering-Software zu einer umfangreichen Kreativplattform für Musiker entwickelt. Die Nutzerzahl von mehr als 2 Millionen weltweit zeigt, dass KI wohl auch im Musikbereich von immer größerer Bedeutung und nicht mehr einfach verschwinden wird.

Landr möchte Musikern helfen, Musik bestmöglich zu produzieren und zu verbreiten. Das Hauptprodukt ist ein Musik-Mastering-Algorithmus, der auf künstlicher Intelligenz basiert: Ein Musiker kann einen Song einfach hochladen, welcher dann analysiert und in einem ähnlichen Verfahren gemastert wird, wie es durch einen Master-Engineer geschehen würde – allerdings geht dies innerhalb nur weniger Minuten und für einen Bruchteil der Kosten.

Funktioniert das wirklich und wo liegen vielleicht Schwächen? Wie wird das und wie werden andere Trends die Musikindustrie in Zukunft verändern? Hört einfach rein!

Über The Venue Berlin:

The Venue Berlin bietet eine Plattform für Entrepreneure im Musik- und Audio-Tech-Bereich. Auf 300m2 arbeiten Start-ups und Freelancer aus eben diesen Gebieten an Innovationen für die Kreativwirtschaft. Eine Bühne mit modernster Streaming-Technik sowie ein Studio eröffnen zudem die Möglichkeit, digitale Inhalte wie Podcasts oder auch Video-Live-Streaming zu entwickeln und sich auszuprobieren. Im Podcast von The Venue Berlin bespricht das Team regelmäßig die neuesten Trends mit Experten.