„Highlander“: Neuverfilmung kommt bald vom „John Wick“-Macher

Regisseur Chad Stahelski kümmert sich als nächstes um die Neuauflage. In der Hauptrolle: Henry Cavill.

Das „Highlander“-Reboot nimmt Gestalt an. Regisseur Chad Stahelski, bekannt durch die „John Wick“-Reihe, hat nun offiziell bekannt gegeben, dass die Neuverfilmung des 1986er Klassikers sein nächstes Projekt werden wird. Ein Datum für den Drehstart sowie ein Veröffentlichungstermin für das Remake gibt es aktuell jedoch noch nicht.

In dem geplanten Neuauflage übernimmt außerdem der „Superman“-Darsteller Henry Cavill die Hauptrolle und tritt damit in die Fußstapfen von Christopher Lambert, der in den Achtzigern in dem Sci-Fi-Historienfilm als Connor MacLeod mitspielte. Wer außerdem noch die Charaktere von Sean Connery und Clancy Brown in der Neuverfilmung geben wird – die sich als Unsterbliche in Kämpfe begeben müssen, um noch mehr Macht zu bekommen – ist momentan noch unklar.

„Wir wollen etwas machen, das frisch ist“

Schon seit 2016 wird der US-Filmemacher Chad Stahelski mit „Highlander“ in Verbindung gebracht, doch erst jetzt soll es ans Eingemachte gehen. Stahelski wird beim Reboot nicht einfach nur Regisseur sein, sondern sich dank einem neuen Deal mit „Lionsgate“ auch insgesamt um die kreative Leitung kümmern.

Gegenüber „The Hollywood Reporter“ sagte er über seine Aufgabe bei „Highlander“: „Es ist einfach eine harte Nuss zu knacken, weil die ‚Highlander‘-Reihe so umfangreich und die Mythologie so tief ist. Aber es zu versuchen, es zu unserem eigenen zu machen, dem Original einigermaßen treu zu bleiben und es dennoch auf eine Art und Weise zu machen, die es zu unserem macht, ist ein wenig knifflig. Wir wollen kein Remake machen. Wir wollen keine Neuauflage machen. Wir wollen etwas machen, das frisch ist, das die Mythologie dessen nutzt, was jeder aus dem ersten Film liebt.“

Trailer der 1986er Verfilmung:

Was noch kommen könnte

Der 55-jährige Regisseur hat außerdem das Go von „Lionsgate“ bekommen, um neben „Highlander“ auch das „John Wick“-Universum auszubauen. Am 07. Juni 2024 startet zumindest in den USA schon mal das Spin-off „Ballerina“, in der eine Killerin den Mord an ihrer Familie rächen möchte. „John Wick“-Hauptdarsteller Keanu Reeves wird auch ein Cameo in dem Actioner haben.

Nach dem Kino-Release sollen noch weitere Filme und Serien in der Art von Chad Stahelski folgen. Das Studio kann sich diese Art von Story-Fortführung grundsätzlich auch für „Highlander“ vorstellen. Konkrete Infos gibt es dazu aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht.