„The Witcher“-Trailer zur 4. Staffel: Liam Hemsworth sieht aus wie Henry Cavill

Weißblonde Wallemähne und ernste Mine: Liam Hemsworth liefert auf den ersten Blick nichts Neues. Soll das so?

Drei Staffeln lang konnte man bereits Hexer Geralt von Riva bei der Arbeit – dem Kämpfen – erleben. Die Hauptrolle in der „The Witcher“-Serie übernahm bis dato der britische Schauspieler Henry Cavill. Die Neuerung für die vierte Staffel: Australier Liam Hemsworth wird zum Hexer Nummer eins. Nachdem zuletzt bereits einige Set-Bilder geleakt wurden, hat Netflix nun einen ersten Trailer zur Show herausgerückt. Eine Minute und drei Sekunden lang geht’s in die düstere Serienwelt hinein und Hemsworth darf seinen ersten, ernsten Blick über die Schulter wagen. Das Gefühl dazu: Hemsworth gibt dem Format keine neue Ecke, sondern sieht ganz genau wie Henry Cavill als Hexer aus.

Was uns erwartet

Mit einem Pferd hinter sich trottet Liam Hemsworth durch eine neblige grau-blaue Gegend. Wasser umgibt die beiden, die auch gerne mal in der Reflexion einer Pfütze präsentiert werden. Die Montur am Pferd sowie auch seine Kampfkluft machen Geräusche, die Thriller-Musik tut ihr Übriges. Nachdem das Pferd wiehert und ein starker Wind aufzukommen scheint, dreht sich der Hexer mit seinem Mini-Zopf im langen, weißblonden Haar um und schaut in die Kamera. Eindrucksvoll gemacht, jedoch wenig Inhalt verratend – so zeigt sich das erste Bewegtmaterial zu den neuen Episoden, die wohl erst im Laufe von 2025 bei Netflix anlaufen werden.

Der Trailer zur vierten „The Witcher“-Staffel:

Mehr zu „The Witcher“

„The Witcher“ ist eine Netflix-Serie, die auf der Geralt-Saga von Andrzej Sapkowski basiert. Während sich Staffel vier derzeit in Produktion befindet, hat der Streaming-Gigant bereits angekündigt, dass das Format mit der fünften Staffel enden werde. Einen konkreten Release-Termin gibt es dazu jedoch noch nicht. Auch bei der Storyline hält man sich bedeckt. Bereits 2023 wurde der Ausstieg von Henry Cavill aus der Serie bekannt gegeben.