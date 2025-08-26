„Herr der Ringe“-Soundtracks: Kultmusik erscheint einzeln auf Vinyl

Taylor Swift & Travis Kelce: Einblicke in die Beziehung in neuer Doku

„Herr der Ringe“-Soundtracks erscheinen ab Oktober 2025 erstmals einzeln auf Vinyl.

Die vielfach ausgezeichneten Soundtracks zu Peter Jacksons „Herr der Ringe“-Trilogie von Komponist Howard Shore erscheinen im Herbst erstmals einzeln auf Vinyl. Zuvor brachte Warner im Mai 2025 ein streng limitiertes 6-LP-Box-Set heraus, das innerhalb kurzer Zeit ausverkauft war.

Limitierte Vinyl-Edition ab Oktober 2025

Die Neuauflage umfasst drei Doppel-LPs: THE FELLOWSHIP OF THE RING, THE TWO TOWERS und THE RETURN OF THE KING. Ab dem 3. Oktober 2025 kommen sie auf 180-Gramm-Schwarz-Vinyl in den Handel. Zusätzlich gibt es eine limitierte „Palantir Clear“-Edition bei ausgewählten Händlern.

Howard Shore und die preisgekrönte Filmmusik

Howard Shore prägte mit seiner Musik maßgeblich den Erfolg der Fantasy-Reihe. Die Trilogie gewann 17 Oscars, darunter drei für die Filmmusik. Außerdem erhielt Shore vier Grammy-Auszeichnungen. 2023 wählten britische Fans die Kompositionen zur beliebtesten Filmmusik überhaupt. Eingespielt wurden die Soundtracks vom London Philharmonic Orchestra und dem New Zealand Symphony Orchestra, unterstützt von London Voices und dem London Oratory School Schola.

Erfolge der einzelnen „Herr der Ringe“-Soundtrack-Alben

Auch die einzelnen Alben erzielten große Erfolge. THE FELLOWSHIP OF THE RING erreichte in den USA Platinstatus und enthält zwei Songs von Enya: „May It Be“ und „Aníron“. THE TWO TOWERS wurde in mehreren Ländern mit Gold ausgezeichnet und gewann einen Grammy. THE RETURN OF THE KING brachte gleich mehrere Preise: zwei Oscars, zwei Golden Globes und zwei Grammys. Annie Lennox’ Song „Into the West“ erhielt ebenfalls einen Oscar.

„Herr der Ringe“-Jubiläumskonzerte in London und neues Prequel

Begleitend zur Vinyl-Veröffentlichung finden ab April 2026 Jubiläumskonzerte in der Londoner Royal Albert Hall statt. Dort spielt die London Philharmonic Orchestra die komplette Trilogie live zum Film.

Zudem ist für Dezember 2027 der Prequel-Film „Herr der Ringe: The Hunt for Gollum“ angekündigt, bei dem Andy Serkis Regie führt.