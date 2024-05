Neuer „Herr der Ringe“-Film über Gollum kommt 2026

Original-Regisseur Peter Jackson wird an dem neuen Projekt beteiligt sein.

Warner Bros. hat offiziell die Entwicklung eines neuen Films im „Herr der Ringe“-Universum angekündigt. Original-Regisseur Peter Jackson, sowie Fran Walsh und Philippa Boyens übernehmen die Produktion des neuen Films als Produzent:innen.

Nach einer zehnjährigen Pause kehrt das beliebte Fantasy-Franchise nun auf die große Leinwand zurück, nachdem es zuletzt mit der Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ bei Amazon Prime Video präsent war. Der neue Film mit dem vorläufigen Titel „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“ wird von Warner Bros. als Live-Action produziert und soll vier prominente Stars aus der Originaltrilogie zurückbringen.

Ursprünglicher Gollum-Darsteller führt Regie

Warner Bros. Discovery-Chef David Zaslav hat versichert, dass das kreative Trio, das bereits die vorherigen „Herr der Ringe“-Abenteuer betreut hat, den gesamten Prozess begleiten wird. Der Film wird außerdem unter der Regie von Andy Serkis entwickelt, der auch wie in den vorherigen Filmen die Hauptrolle des Gollum übernimmt.

Serkis äußerte sich wie folgt zu „The Hunt for Gollum“: „Jaaa, mein Schatz. Es ist wieder an der Zeit, mich mit meinen lieben Freunden, den außergewöhnlichen und unvergleichlichen Wächtern von Mittelerde Peter, Fran und Philippa, ins Unbekannte zu wagen.“ Der Schauspieler bringt eine Fülle an Mittelerde-Erfahrung mit, insbesondere als Gesicht der Motion-Capture-Technologie, die Gollum zum Leben erweckte. Er war auch Second-Unit-Regisseur bei den Hobbit-Filmen und hat Filme wie „Mogli – Legende des Dschungels“ (2018) und „Venom: Let There Be Carnage“ (2021) inszeniert.

Neuer „Herr der Ringe“-Film erscheint Ende 2026

Obwohl der neue „Herr der Ringe“-Film noch in den Anfängen steckt, hat Zaslav bereits einen geplanten Startzeitraum genannt. Der Film soll noch vor Ende 2026 in die Kinos kommen. Die zweite Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Ein genaues Datum wurde von Amazon Prime Video jedoch noch nicht bekannt gegeben.