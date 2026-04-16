Jamie Dornan als Aragorn: Mittelerde hat seinen neuen König gefunden

Jamie Dornan tritt Viggo Mortensens Erbe an: Warner hat den Nordiren offiziell als jungen Aragorn in „Die Jagd nach Gollum“ bestätigt – Kinostart Dezember 2027.

Im Jahr 2027 sollen die Geschichten J.R.R. Tolkiens rund um die Welt Mittelerdes und den Ring, der ihr Schicksal bestimmt, wieder auf die große Leinwand zurückkehren. Der Produktionsstart des neuen Ablegers aus dem „Herr der Ringe“-Universum, „Die Jagd nach Gollum“, steht kurz bevor. Eine jüngere Version eines bekannten Helden aus der Original-Trilogie wird als Hauptrolle zurückkehren. Schon lange spekulierten Fans und Branche darüber, wer diese übernehmen würde – nun herrscht endlich Klarheit.

Erst Christian Grey, jetzt Aragorn

Damals spielte sich Viggo Mortensen als Aragorn in die Herzen vieler Fans. Bis heute ist der Landstreicher, der später zum König Gondors avanciert, eine der beliebtesten Figuren des „Herr der Ringe“-Kosmos. Nun ist klar, wer die Nachfolge des Dänen antreten wird. Laut Gerüchten sollte der Netflix-Star Leo Woodall die Rolle übernehmen – diese erwiesen sich allerdings als falsch. Wie Warner bekannt gab, wird Jamie Dornan die Rolle übernehmen.

Die meisten dürften den nordirischen Schauspieler in seiner Rolle als Christian Grey aus den Verfilmungen der „Fifty Shades of Grey“-Reihe kennen. Er spielte zudem im Oscar-nominierten Arthouse-Drama „Belfast“ mit sowie in der Serie „The Tourist“. Nach der Bekanntgabe des Castings wurde spekuliert, er habe das Rennen aufgrund seines Auftretens in der britischen Mini-Serie „New Worlds – Aufbruch nach Amerika“ gemacht. Hier spielt er einen Charakter, der Aragorn erschreckend ähnlich sieht.

Wer ist sonst noch dabei?

Der restliche Cast dürfte bei vielen Fans Nostalgie auslösen: Für „Die Jagd nach Gollum“ kehren einige Darsteller:innen aus der damaligen Trilogie zurück. Andy Serkis, der auch Regie führt, mimt erneut Gollum, Ian McKellen gibt sich abermals als Gandalf die Ehre, Elijah Wood spielt noch einmal Frodo und Lee Pace wird für die Rolle des Elben Thranduil erneut mit spitzen Ohren versehen. Als Neuling ist Kate Winslet als ebenfalls neue Figur Marigot an Bord.

Wann kommt „Die Jagd nach Gollum“ in die Kinos?

Das breite Publikum erwartet den Film zu Weihnachten 2027 in den Kinos. Als genaues Veröffentlichungsdatum hat Warner den 16. Dezember 2027 vorgesehen.