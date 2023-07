„Herzschmerz und Wehklagen“: Jamie Lee Curtis & Janelle Monáe gedenken Sinéad O’Connor

Jamie Lee Curtis und Janelle Monáe zollen O'Connor in den sozialen Medien Tribut.

Zahlreiche Hollywood-Größen, darunter Schauspielerin Jamie Lee Curtis und Soul- und Funk-Sängerin Janelle Monáe, gedenken der irischen Sängerin Sinéad O’Connor aktuell in den sozialen Medien. O’Connor starb am 26. Juli im Alter von 56 Jahren, wie ihre Familie am Mittwoch in einer Erklärung gegenüber der „BBC“ bestätigte.

Jamie Lee Curtis teilt Foto von Eminem-Konzert

Die Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis hat auf Instagram geteilt, dass sie sich O’Connors Hits immer wieder anhöre, seit sie von ihrem Tod erfahren habe: „Ich bin nach Hause gekommen und habe Sinéads Musik gehört. ‚Feels so different.‘ ‚Three Babies.‘ ‚Black Boys On Mopeds.‘ ‚The Last Day Of Our Acquaintance.‘ ‚Red Football.‘ ‚In This Heart‘. Es wechselt zwischen Herzschmerz und Wehklagen und unglaublichen Harmonien und Wut und Leidenschaft und Liebe.“

Curtis teilte auch ein Erinnerungsfoto, das sie von O’Connor und Marianne Faithfull bei einem Eminem-Konzert aufgenommen hatte: „Ich habe mein Foto-Negativ-Archiv ausgiebig durchforstet, um zu sehen, ob ich bei dem Eminem-Konzert auf dem Festival in Irland, bei dem ich sie früher am Tag singen hörte, ein Foto gemacht hatte, auf dem sie zu sehen war“, erklärte sie in der Bildunterschrift. „Ich hatte es, aber ich habe es nie gedruckt, weil Marianne Faithfulls Augen geschlossen sind. Und da ist sie. Sie starrt mich direkt an. Durchdringend und gleichzeitig weit geöffnet.“

Janelle Monáe: „Kämpfe gegen den wahren Feind“

Die US-amerikanische Soul- und Funk-Sängerin und Schauspielerin Janelle Monáe hat auf Twitter das Posting eines anderen Nutzers geteilt, in dem steht: „RIP Sinead O’Connor. Sie nahm einen Prince-Song und machte ihn zu ihrem eigenen und verwandelte ihn in einen der größten Hits eines neuen Jahrzehnts. Sie nahm es mit der Kirche auf, als die Leute zu viel Angst hatten und wussten, dass es ihre Karriere zerstören könnte (und würde).“

Auch teilte Monáe einen Spruch, der für O’Connor bekannt ist:

Noch in diesem Sommer kann man die Musikerin in einem neuen Serien-Titelsong hören: Sie singt für die siebte Staffel des Zeitreisedramas „Outlander“ ihre Interpretation des „Skye Boat Song“.