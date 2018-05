The Kooks kündigen neues Album an – hier zwei neue Songs im Stream

Treten 2018 vor The Rolling Stones auf und bringen ein neues Album heraus: The Kooks aus Brighton

Bevor wir hier wieder die Floskel raushauen, dass folgende Band zurück sei – nein, The Kooks waren nie weg. Nach ihrem fantastischen und zur richtigen Zeit erschienenem Debüt INSIDE IN/INSIDE OUT (2006) und dem kommerziell noch erfolgreicheren Nachfolger KONK wurde es zwar stiller um die Indierock-Band aus Brighton – aufgelöst hatten sie sich im Vergleich zu vielen anderen Bands ihrer Zeit aber nie. 2011 und 2014 erschienen weitere Alben, 2017 folgte ein Best-Of. Nun haben The Kooks ein neues Album angekündigt.

Das fünfte Studioalbum von The Kooks soll LET'S GO SUNSHINE heißen und am 31. August 2018 via Lonely Cat / AWAL Recordings/ Kobalt erscheinen. Schon jetzt veröffentlichen sie mit „No Pressure" und „All The Time" zwei neue Songs daraus, die Ihr hier im Stream hören könnt.

The Kooks – „No Pressure“:

https://www.youtube.com/watch?v=iPBzeFq3KyA&feature=youtu.be Video can’t be loaded: The Kooks – No Pressure (https://www.youtube.com/watch?v=iPBzeFq3KyA&feature=youtu.be)

The Kooks – „All The Time“:

https://www.youtube.com/watch?v=Ok_Su684qgQ&feature=youtu.be Video can’t be loaded: The Kooks – All The Time (https://www.youtube.com/watch?v=Ok_Su684qgQ&feature=youtu.be)

Eine Tour haben The Kooks bisher nicht angekündigt, größer als ihre kommenden Konzerte würden neue Soloshows aber ohnehin nicht werden: Im Juni treten The Kooks als Support für The Rolling Stones in Berlin und Stuttgart auf.

The Kooks‘ neues Album „Let’s Go Sunshine” – die Tracklist:

Intro Kids All The Time Believe Fractured and Dazed Chicken Bone Four Leaf Clover Tesco Disco Honey Bee Initials For Gainsbourg Pamela Picture Frame Swing Low Weight of the World No Pressure

The Kooks‘ neues Album „Let’s Go Sunshine” – das Artwork: