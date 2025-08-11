Highfield Festival 2025: Tickets, Line-up, Parken, Anfahrt, Wetter

Vom 15. bis 17. August 2025 findet das Highfield Festival in Großpösna statt. Hier alle Infos zum Festival.

Am 15. bis 17. August 2025 findet das Highfield Festival am Störmthaler See in Großpösna bei Leipzig statt. Das Indie-Rock- und Hip-Hop-Festival zieht auch dieses Jahr wieder mehrere zehntausend Musikfans aus ganz Deutschland und darüber hinaus an. Mit Headliner:innen wie K.I.Z, Deichkind, Kontra K, Clueso, Nina Chuba und Ikkimel verspricht das Highfield Festival 2025 ein vielseitiges Programm auf mehreren Bühnen.

Tickets

Aktuell sind noch Festivalpässe und Tagestickets verfügbar, sowohl mit als auch ohne Camping. Besonders gefragt sind die Tickets für den „Grüner Wohnen-Bereich“, der ein ruhigeres Camping-Erlebnis bietet. Die Eintrittskarten werden beim Einlass gegen Festivalbändchen getauscht. Preise und Verfügbarkeiten gibt es im offiziellen Ticketshop.

Line-up & Timetable

Hier eine Auswahl der Künstler:innen, die beim Highfield Festival 2025 spielen werden:

  • Deichkind
  • Kontra K
  • Nina Chuba
  • Von wegen Lisbeth
  • Milky Chance
  • Leoniden
  • 257Ers
  • Blond
  • 100 Kilo Herz
  • Kasi
  • Futurebae
  • Electric Callboy
  • Bilderbuch
  • Mehnersmoos
  • K.I.Z
  • Ikkimel
  • Bibiza
  • Dominik Hartz
  • Rosmarin
  • El Mano & Dennis Concorde
  • Paula Engels

Alle Acts und Infos zu den Zeiten, wann wer und wo spielt, gibt es auf der Website vom Highfield Festival in der Übersicht.

Anreise und Parkmöglichkeiten

Das Festivalgelände am Störmthaler See (Adresse: Störmthaler See, 04463 Großpösna) ist gut mit dem Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Wer mit dem Zug anreist, steigt am Bahnhof Leipzig aus und nutzt den Shuttlebus, der während des Festivalwochenendes von Donnerstag bis Sonntag verkehrt. Ein Shuttle-Ticket kostet im Vorverkauf 11 Euro, an der Tageskasse 15 Euro.

Parkplätze und Campingbereiche sind getrennt. Die Parkgebühr liegt bei 15 bis 20 Euro. Camping ist nur mit Festivalpass erlaubt. Autoanhänger müssen auf dem Parkplatz bleiben, da sie auf dem Campingplatz verboten sind. Für etwa Entspannung sorgt eine Nachtruhe von 2 bis 8 Uhr morgens. Offenes Feuer, Grills mit Bodenkontakt und große Gasflaschen sind auf dem Gelände verboten.

Wetter

Am Freitag, dem 15. August, erwartet die Festivalbesucher:innen eine sommerliche Hitze mit einer Höchsttemperatur von rund 33 Grad. Am Samstag kühlt es etwas ab, bei angenehmen 27 Grad und viel Sonnenschein. Der Sonntag bringt mit 24 Grad und vereinzelten Wolken weiterhin freundliches Wetter für einen entspannten Festivalabschluss. Besucher:innen sollten auf jeden Fall ausreichend Sonnenschutz und genug Flüssigkeit mitbringen.

