HipHop-Recap: Mit Kontra K, Luciano, Nura, BIA, Monet192 und Takt32

Wir haben in die HipHop-Releases der Woche reingehört und sie für euch zusammengefasst.

Während heute (11. August) alle 50 Jahre HipHop zelebrieren und auf die letzten Jahrzehnte des Genres zurückblicken, wollen wir uns die vergangene Woche im Rap-Game genauer anschauen. Dazu haben wir in die Veröffentlichungen der Woche reingehört und geben euch einen Überblick zu den Releases von Kontra K, Luciano ft. BIA, Nura, Takt32 ft Khrome und Monet192.

Kontra K — „Summertime“

Kontra K veröffentlicht mit „Summertime“ eine Liebeserklärung an einen Partner im Crime. Passend dazu liefert er ein über siebenminütiges Musikvideo, welches fast schon einem kurzen Kinofilm ähnelt. Darin führt der Deutschrapper eine Dreiecksbeziehung mit zwei Frauen und geht zusammen mit ihnen regelmäßig auf Raubzüge, bis sie einmal zu weit gehen. In dem Track hört man allerdings nicht nur Kontra Ks Stimme, denn für die Hook verwendete der 36-Jährige ein Sample von Lana Del Reys „Summertime Sadness“. Die Single wurde von Beatzarre, Djorkaeff, Thilo Brandt und Emile Haynie produziert und ist eine Auskopplung von einem im November kommenden Album DIE HOFFNUNG KLAUT MIR NIEMAND.

Monet192 — „Kein Herz“

In Monet192s neuem Track spricht der gebürtige Schweizer über eine On-Off-Beziehung, in der man ihm vorwirft, „Kein Herz“ zu haben. Auf einem smoothen Beat von Menju, der vom Stil auch an The Weeknd erinnert, konfrontiert Monet192 die Kritik seiner Liebespartnerin und schlüpft für das Video dazu in der Rolle eines Stalkers.

„Vielleicht hast du recht/Und ich spüre Liebe nur, wenn’s dir schlecht geht/Doch anders weiß ich nicht, ob sie echt ist/Du sagst doch immer, dass mir ein Herz fehlt/Und ich wär nicht menschlich/Vielleicht hast du recht“

Luciano ft. BIA — „Mami“

Bereits im vergangenen Jahr arbeiteten Luciano und BIA zusammen mit Aitch und kreierten mit „Bamba“ einen internationalen Hit, der es in Deutschland auf Platz eins der Charts schaffte. Nun scheint es ein Comeback vom Rap-Power-Paar zu geben. In Up-Tempo-Track „Mami“ rappen Luciano und BIA auf einem bouncingen Beat über das Feiern gehen und nehmen uns im Musikvideo unter anderem auf eine Club-Nacht mit.

Takt32 ft. Khrome — „Wolkendecke“

Im gefühlvollen Track „Wolkendecke“ spricht Takt32 zusammen mit Khrome über Zweifler, die ihnen sagen, dass nach dem „zwölften Stock“ für sie Ende sei. Doch die beiden Rapper lassen sich nicht von solchen Aussagen beeindrucken. Das Thema der Hoffnung und des Ehrgeizes wird dabei nicht nur lyrisch unterschrieben. Neben den Rap-Parts scheint Takt32 teilweise zu singen und verleiht dem Song dadurch nochmals eine persönlichere Note.

Nura — „Fat A$$“

Mit „Fat A$$“ verfasst Nura eine Ode an ihren Körper und ihr Taktgefühl. Dabei liefert sie den meist heteronormativen Rap-Texten einen Gegenpol, in dem zur Abwechslung auch homosexuelle oder bisexuelle Liebe repräsentiert wird. Mit tiefen Bässen und Bouncen bietet sich „Fat A$$“ als Partysong für den Sommer an. Den Beat dazu produzierte Hägi.