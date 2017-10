Hört den „Stranger Things 2“-Soundtrack schon jetzt im Stream

Die Netflix-Mysteryserie „Stranger Things“ wurde nicht zuletzt wegen ihres Soundtracks zu dem Erfolg, der sie war. Michael Stein und Kyle Dixon schufen unter dem Namen S U R V I V E exakt die zwischen Dystopie und Nostalgie mäandernden 80s-Synthie-Sounds, die eine Serie so eben so braucht, die in den Achtzigern spielt, Kinder auf BMX-Rädern und Monster zeigt und als eine Mischung aus „E.T.“, „Alien“ und „Stand By Me“ funktionierte.

Die erste Staffel „Stranger Things“ von den Duffer Brothers wurde 2015 auf Netflix ausgestrahlt und steht dort seitdem als Stream weiterhin zur Verfügung. Nun, zwei Jahre später, folgt Staffel 2: Die neuen Folgen werden vom 27. Oktober an auf Netflix zu sehen sein. Der Trailer verspricht Großes…

… und der Soundtrack ist bereits jetzt in voller Länge zu hören. Über den sagten Dixon und Stein im Vorfeld: „In Season 2 we’re introducing new styles of composition, while still revisiting old themes when appropriate. We’ve created new elements that are necessary to support the story, but still want to remain true to the sound of Season 1.” Neben dem eigentlichen Soundtrack nahmen S U R V I V E als Bonus ein Halloween-Album auf, das aber ausschließlich als Teil von Apples Exklusive Deluxe Edition zu haben sein soll.

Hört hier den „Stranger Things 2“-Soundtrack im Stream: