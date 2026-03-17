Duffer-Brothers-Horror auf Netflix: „Something Very Bad Is Going to Happen“

Psychologischer Horror statt Retro-Nostalgie: Die Duffer Brothers produzieren „Something Very Bad Is Going to Happen“.

Mit „Something Very Bad Is Going to Happen“ steht bei Netflix die nächste Horrorproduktion aus dem Umfeld der „Stranger Things“-Macher in den Startlöchern. Nun hat der Streamingdienst den ersten Trailer zur neuen Serie veröffentlicht.

Die achtteilige Miniserie startet am 26. März 2026 weltweit bei Netflix. Hinter dem Projekt stehen Matt und Ross Duffer, besser bekannt als die Duffer Brothers. Über ihre Produktionsfirma „Upside Down Pictures“ fungieren sie diesmal als Executive Producer und begleiten die Serie als Produzenten.

Ein Hochzeitswochenende mit dunklen Vorzeichen

Im Zentrum der Handlung steht Rachel, gespielt von Camila Morrone. Kurz vor ihrer Hochzeit reist sie mit ihrem Verlobten Nicky, dargestellt von Adam DiMarco, in das abgelegene Anwesen seiner wohlhabenden Familie. Dort sollen die letzten Tage vor der großen Feier verbracht werden. Doch schon bald gerät die vermeintlich romantische Vorbereitung aus dem Gleichgewicht: Rachel wird zunehmend von dem Gefühl verfolgt, dass etwas nicht stimmt – mit dem Haus, mit Nickys Familie oder vielleicht sogar mit der bevorstehenden Ehe selbst. Hier könnt ihr den Trailer sehen:

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Die Serie entfaltet ihre Geschichte über mehrere Tage unmittelbar vor der Hochzeit. Während der Termin näher rückt, häufen sich rätselhafte Ereignisse, und Rachel beginnt, ihre Umgebung und ihre Entscheidungen immer stärker zu hinterfragen.

Psychologischer Horror statt Retro-Mystery

Anders als „Stranger Things“ setzt „Something Very Bad Is Going to Happen“ weniger auf Abenteuer- und Nostalgieelemente. Stattdessen scheint die Serie stärker auf psychologischen Horror und eine stetig wachsende Paranoia zu setzen.

Der Trailer deutet eine beklemmende Atmosphäre an: schweigsame Familienmitglieder, ein abgeschiedenes Anwesen und eine Braut, die sich immer weiter in ihre eigenen Zweifel hineinsteigert. Ob hinter den Ereignissen etwas Übernatürliches steckt oder sich die Geschichte eher als psychologischer Thriller entpuppt, lässt die Vorschau offen.

Erfahrene Genre-Gesichter vor der Kamera

Neben Morrone und DiMarco versammelt die Serie ein Ensemble bekannter Charakterdarsteller:innen. Zu den weiteren Namen im Cast gehören unter anderem Jennifer Jason Leigh, Ted Levine, Jeff Wilbusch, Karla Crome und Gus Birney.

Die kreative Leitung übernimmt Showrunnerin Haley Z. Boston, die zuvor unter anderem an Serien wie „Brand New Cherry Flavor“ und „Hunters“ beteiligt war. Regie hat Weronika Tofilska übernommen.

Für Netflix ist „Something Very Bad Is Going to Happen“ eines der ersten größeren Projekte aus dem kreativen Umfeld der „Stranger Things“-Macher nach dem Ende der Erfolgsserie. Ob die neue Horror-Miniserie an deren Popularität anknüpfen kann, dürfte sich schon bald zeigen – der erste Trailer legt jedenfalls nahe, dass hier ein deutlich finsterer Ton angeschlagen wird. Am 23. April, kommt das Spin-off „Stranger Things: Tales From 85“. Direkt im Anschluss folgt die Duffer-Serie „The Boroughs“ am 21. Mai.