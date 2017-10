Ein Mann der Kompromisse ist Archy Marshall a.k.a. King Krule bestimmt nicht. Der Londoner nimmt kein Blatt vor den Mund – und begeisterte damit bereits bei seinem 2013 erschienenen Debüt 6 FEET BENEATH THE MOON, eine ganz spezielle Mischung aus R’n’B und Dubstep.

Nun folgt mit THE OOZ das zweite Album von King Krule. Nach den beiden Vorabsingles „Dum Surfer“ und „Czech One“ gibt es jetzt mit „Half Man Half Shark“ einen weiteren Vorgeschmack.

Vor gut zwei Jahren brachte er unter seinem Geburtsnamen Archy Marshall A NEW PLACE 2 DROWN heraus. Dort deutete sich schon ein Faible für Electro-Self-Made-Samples an, die jetzt vertieft werden.

Hört hier „Half Man Half Shark“ von King Krule im Stream:

THE OOZ erscheint am 13. Oktober, wir können so viel verraten: Es wird experimenteller, es gibt weniger Gitarren und dafür mehr brachiale Elektronik. Wer noch mehr hören mag, dem sei die Single „Czech One“ ans Herz gelegt mit einem ebenso grandiosen, wie verwirrenden Video: