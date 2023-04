King Krule: „Seaforth“ kündigt neues Album SPACE HEAVY an

Der Sänger und Komponist hat sein viertes Album angekündigt. Dazu veröffentlichte er mit „Seaforth“ eine erste Auskopplung - inklusive Musikvideo.

King Krule hat am Donnerstag (13. April) einen neuen Song veröffentlicht und damit sein kommendes Album SPACE HEAVY angekündigt. Dieses erscheint am 9. Juni. Die erste Auskopplung „Seaforth“ kommt mit Musikvideo daher.

Mit seinen Jangle-Pop-Melodien und dem zweistimmigen Gesang wirkt die Neuveröffentlichung deutlich unbeschwerter, leichter und nicht so düster wie beispielsweise die Vorgänger-Platte MAN ALIVE!. Passend dazu sind in dem Clip neben dem Sänger und seiner Band auch ein Welpe und ein zweiter Hund, die vor einem Röhrenfernseher sitzend dem neuen Lied lauschen, während das Quartett am Strand die neue Nummer performt.

Archy Marshall schrieb das angekündigte Album auf der Pendlerstrecke zwischen Liverpool und London. Es gehe um den „Raum, der von Liebesträumen heimgesucht wird, berührt eine Erzählung über verlorene Verbindungen, die Menschen und Situationen an die Guillotine des Universums verlieren“, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

HEAVY SPACE markiert das vierte Album (eines davon veröffentlichte er unter seinem bürgerlichen Namen) des britischen Musikers und kann vorbestellt werden. Bei einer spontanen Mini-Tour spielte er vergangenen Monat in Berlin, eine Europa-Tour folgt vermutlich auf den neuen Langspieler, wurde bisher aber noch nicht bestätigt.