King Krule steigert die Vorfreude der Fans auf sein bald erscheinendes Album MAN ALIVE! mit einer neuen Singleauskopplung: „Alone, Omen 3“ heißt das sanfte Lo-Fi-Stück und soll alle einsamen Menschen daran erinnern, dass sie nicht alleine sind. „Alone, Omen 3“ ist nach „(Don’t Let the Dragon) Draag On“ die zweite Single aus dem neuen Album des englischen Singer-Songwriters. MAN ALIVE! enthält insgesamt 14 Tracks, von denen man ein paar schon in King Krules Kurzfilm „Hey World“ hören konnte. Die neue Platte soll noch am 21. Februar über das Label Matador erscheinen.

Zu Beginn des Musikvideos steht King Krule inmitten einer gedrängten Menschenmasse, die sich mit einem Schlag auflöst und eine düstere Einöde am Wasser freilegt. Der Clip ist in Blau- und Grautönen gehalten, was die gedämpfte Stimmung des Videos noch weiter verstärkt. Doch King Krule, alias Archy Marshall, setzt dem düsteren Ambiente einen Hoffnungsschimmer entgegen und singt: „Don’t forget you’re not alone / Deep in the metropole“. Das Musikvideo entstand unter der Regie von Joeclyn Anquetil.

Dieses Jahr geht der britische Sänger auf Welttournee. Am 8. März kann man King Krule in der Columbiahalle in Berlin live sehen, das Konzert wird vom Rolling Stone präsentiert.