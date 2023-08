King Krule: Kurzfilm gibt rare Tourleben-Einblicke – hier ansehen

Der Film zeigt King Krule & Band in 27 Minuten hinter und auf der Bühne der „THE SHHHHH Tour“.

King Krule hat einen Kurzfilm veröffentlicht. Archy Samuel Marshall, wie der britische Sänger, Komponist und Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, hat das Werk „You’ll Never Guess What Happened Next…“ genannt und es frei zugänglich auf YouTube hochgeladen.

Das passiert in dem Kurzfilm

In etwa 27 Minuten zeigt der kleine Live-Film von Anna Pollack Mitschnitte der intimen Tour, die den 29-Jährigen Anfang des Jahres mit seinen Bandkollegen durch Europa und die USA geführt hat.

Zu Beginn werden darin namentlich Ignacio, George und Archy vorgestellt, an einem Strand in windiger, grauer Atmosphäre. Archy blickt öfter direkt in die Kamera, schreibt danach mit einem Stock „THE SHHHHH TOUR“ in den Sand. Im Stil alter Super-8-Filme werden dann Aufnahmen vor und in Clubs und Bars gezeigt, danach Auftritte und King Krule singend auf der Bühne. Die Kamera begleitet die Band schließlich durch Cafés und hinter der Bühne, beim Billardspielen und Reden, intim, mal lachend und dann mal wieder ernst.

Setlist der im Film gespielten Songs

01:06 Perfecto Miserable

05:30 Tortoise of Independency

09:58 Flimsier

13:17 Whaleshark

16:00 (Don’t Let The Dragon) Draag On

18:59 Pink Shell

21:48 If Only It Was Warmth

Mehr über King Krule

King Krule hat am 9. Juni sein viertes Album SPACE HEAVY veröffentlicht. Mit seinen Jangle-Pop-Melodien und dem zweistimmigen Gesang wirkt die Neuveröffentlichung deutlich unbeschwerter, leichter und nicht so düster wie beispielsweise die Vorgänger-Platte MAN ALIVE!.