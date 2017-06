„Hollywood wird weiter attackiert“: Hackergruppe kündigt weitere Filmdiebstähle an

Eine der erfolgreichsten Netflix-Serien heißt „Orange is the New Black“, am Freitag startet die fünfte Staffel der teuer produzierten Sendung mit neuen Episoden. Doch die Knastserie wird schon seit Wochen auf illegalen Tauschbörsen im Internet herumgereicht. Die Hackergruppe TheDarkOverlord hat die komplette Staffel von einem Netflix-Server gestohlen und danach Lösegeld gefordert. Netflix wollte nicht zahlen, also landeten die zehn neuen Folgen auf Pirate Bay, wo Millionen darauf zugreifen konnten.

Nun hat TheDarkOverlord wieder zugeschlagen. Der US-Sender ABC wurde erpresst, wollte nicht zahlen und acht Episoden der Show „Funderdome“ landeten frühzeitig im Internet. Das Branchenmagazin The Hollywood Reporter nahm dies zum Anlass, sich mit den Hackern in Verbindung zu setzen. Was ein Interview werden sollte, geriet schlussendlich zu Kampfansage an die Filmindustrie.

„Es gibt immer noch mehr“

„We’re not in the business to scare anyone. We’re in the business of earning vast amounts of internet money“, schrieben die Hacker beispielsweise. Sie seien nicht da, um Unternehmen zu verängstigen, sondern um viel Geld zu machen. Hollywood sehe sich einem ernsten Angriff ausgesetzt.

Disney wurde vor wenigen Wochen ebenfalls zum Ziel eines Cyber-Angriffs. Teile von „Fluch der Karibik 5" wurden gestohlen, eine Lösegeldforderung in Millionenhöhe angesetzt. CEO Bob Iger erzählte von dem Erpressungsversuch, betonte aber auch, dass man nicht zahlen wolle. Die Datei soll anscheinend unvollständig gewesen sein, die Hacker hätten nicht den ganzen Film gestohlen. Es handelte sich dabei aber auch nicht um The DarkOverlord, die laut eigenen Angaben deutlich professioneller vorgehen würden.

Via The Hollywood Reporter versicherten die Hacker, dass sie im Falle von zukünftigen Zahlungen alle gestohlenen Dateien zurückgeben würden. „Es gibt immer noch mehr zu holen“, schreiben die Hacker nun. Und tatsächlich wirken die zuletzt vermehrt auftretenden Angriffe nur wie der Anfang eines Problems, das die Filmwelt in den kommenden Jahren wohl öfter beschäftigen wird.