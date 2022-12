Schauspieler Brad William Henke („Orange Is The New Black“) ist tot

Brad William Henke ist tot. Der Schauspieler wurde 56 Jahre alt. Die Todesursache ist bislang unklar, doch er soll am 29. November 2022 im Schlaf verstorben sein. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle als Gefängniswärter Desi Piscatella in der Serie „Orange Is The New Black“.

Henke war nicht nur Schauspieler, sondern zuvor Football-Spieler in der NFL (National Football League). Er spielte für die New York Giants und stand 1990 für die Denver Broncos beim 24. Superbowl auf dem Feld. Er zog sich aus seiner Sportkarriere zurück, nachdem er sich am Knöchel verletzte und begann 1994 seine zweite Karriere als Schauspieler. Zunächst in Werbespots, später in Serien und Filmen, war Henke im Laufe seines Lebens in mehr als 100 Rollen zu sehen. So etwa in Serien wie „CSI“, „Dexter“ und „Crossing Jordan“, aber auch in Filmen wie „World Trade Center“ und „Pacific Rim“.

Sein Manager Matt DelPiano sagte über den Verstorbenen: „Brad war ein unglaublich netter Mann mit freudiger Energie. Er war ein sehr talentierter Schauspieler, der es liebte, Teil dieser Gemeinschaft zu sein … und wir liebten ihn auch. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seiner Familie.“

Hier ist Brad William Henke in seiner Rolle als Desi Piscatella in „Orange Is The New Black“ (Staffel 4, Episode 12 sowie Staffel 5, Episode 10) zu sehen: