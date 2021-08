Homophobe Kommentare: DaBaby macht sich über seine Kritiker*innen lustig

Es ist fast so als suche DaBaby den Skandal. Statt nach dem einen zu warten und Gras darüber wachsen lassen, stolpert er in den nächsten – und verliert dadurch nicht nur Freunde und Fans.

Nach dem umstrittenen Auftritt auf dem „Rolling Loud Festival“ vor einem Monat, bei dem der Rapper homophobe Kommentare abließ, durfte DaBaby nun auf dem „Hot 97 – Summer Jam Festival“ wieder auf die Bühne. Anstatt einen gewöhnlichen, versuchsweise skandalarmen Auftritt hinzulegen, entschied sich der Rapper aber dazu, Stellung zur an ihm geäußerten Kritik zu beziehen.

Zunächst begann alles relativ harmlos: Es wurde ein vorher aufgezeichnetes Video gezeigt, in dem sich DaBaby bei dem Veranstalter des Summer Jams dafür bedankt, an diesem Abend spielen zu können. Im Hintergrund klang leise der Beat zu „Rockstar“.

DaBaby gives his thanks to @HOT97 and lists several reasons why they let him perform tonight #SummerJam pic.twitter.com/F0d4sAoWsL

Danach beginnt der Beat von vorne und DaBaby performt den Song. Es sind nur wenige Minuten bis er den Track „Cry Baby“ anteast und sagt: „Mal abgesehen von den Leuten, die, ihr wisst schon, wirklich verletzt wurden, habe ich das Gefühl, dass der Rest von euch Motherf*****n einfach Heulsusen sind.“ Cry Babys, was übersetzt so viel wie „Heulsusen“ bedeutet genannt, sind seine Kritiker, meint der Rapper. Damit entkräftet er so ziemlich alle vorher geäußerten „Entschuldigungen“ an die LGBTQIA+ Community.

Alle Entschuldigungen von DaBaby suggerierten gleichzeitig seine Abneigung gegenüber der Community. So beendete er einen Tweet nach dem „Rolling Loud Festival“ mit den Worten: „Aber die LGBT-Gemeinschaft… Ich will euch nicht verarschen. Eure Angelegenheiten sind eure Angelegenheiten.“ Auch in seiner Instagram-Story wurde es nicht besser: „Alle Handys gingen nach oben – egal, ob schwul oder hetero. Und wisst ihr warum? Weil sogar meine schwulen Fans kein verdammtes AIDS haben.“

Anybody who done ever been effected by AIDS/HIV y’all got the right to be upset, what I said was insensitive even though I have no intentions on offending anybody. So my apologies 🙏🏾

But the LGBT community… I ain’t trippin on y’all, do you. y’all business is y’all business.

— DaBaby (@DaBabyDaBaby) July 27, 2021