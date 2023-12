Rolling Loud Festival: Rap-Event findet 2024 in Österreich statt

Nach München 2023 wird das HipHop-Festival im nächsten Jahr in die Nähe von Wien ausgerichtet.

Auch 2024 kommt das Rolling Loud Festival nach Europa. In diesem Jahr fand das mehrtägige Rap-Event vom 7. bis zum 9. Juli auf der Messe München statt. Es war damit das erste Mal überhaupt in Deutschland am Start. Jetzt haben die Veranstalter:innen bekannt gegeben, dass das Festival vom 5. bis 7. Juli 2024 erstmals in Österreich ausgerichtet wird – und zwar auf der Reitsportanlage Racino in Ebreichsdorf bei Wien.

Der Ort steht fest, die Acts nicht

News zum Line-up gibt es aber noch nicht. In der Vergangenheit traten beim Rolling Loud Festival internationale Artists wie Travis Scott, Kendrick Lamar und Playboi Carti gemeinsam mit lokalen Größen wie Central Cee, Luciano, Bonez MC und RAF Camora auf.

Vorverkauf

Der Presale startet am Mittwoch, den 13. Dezember, um 12 Uhr. Wer auf diesem Weg Karten erwerben möchte, kann das hier tun. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, den 15. Dezember, ebenfalls ab 12 Uhr. Mehr Informationen und Tickets gibt es hier.