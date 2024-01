„House Of The Dragon“: Matt Smith verrät Starttermin der zweiten Staffel

Dem Schauspieler zufolge soll es im August mit dem „Game Of Thrones“-Prequel weitergehen.

Der Schauspieler Matt Smith hat offenbar ausgeplaudert, wann es mit „House Of The Dragon“ weitergeht. Smith, der die Rolle des Daemon Targaryen spielt, sprach in der Radiosendung „The Zoe Ball Breakfast Show“ über das „Game Of Thrones“-Prequel.

„House Of The Dragon“: Geht es im August weiter?

Ein erster Teaser für die zweite Staffel von „House Of The Dragon“ erschien bereits im November 2023. Damals hieß es, die neuen Folgen würden ab dem frühen Sommer 2024 laufen. Ein festes Datum gab es nicht. Nun hat Matt Smith dies jedoch eingegrenzt. Auf die Frage der Moderatorin, wann die nächste Staffel käme, antwortete er: „August, glaube ich … diesen Sommer, ja.“

Ferner teilte er Einblicke in die Arbeit an der Serie an sich. „Ich habe noch nichts davon gesehen, aber wir sind letztes Jahr fertig geworden“, sagte er. So ganz ist die Produktion allerdings noch nicht beendet. Smith dazu: „Wir müssen noch das Additional Dialogue Recording und solche Sachen machen.“

George R. R. Martin blickt in die Zukunft

Mit der zweiten Staffel soll es das noch nicht für das Spin-off gewesen sein. Vergangenen Monat teilte George R. R. Martin, auf dessen Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ die Serien „Game Of Thrones“ und „House Of The Dragon“ basieren, dass bereits eine dritte und vierte Staffel in Arbeit seien. Während eines Besuchs in London habe der Autor mit Showrunner Ryan Condal und Drehbuchautor:innen über die Fortsetzung der Serie gesprochen. „Wir haben uns zwei Tage in einem Zimmer eingeschlossen“, beschrieb er intensive Arbeit in einem Blogpost. „Es gab lebendige, lustige Diskussionen und wir haben einiges geschafft … auch wenn zwei Tage nicht einmal annähernd genug waren. Es gibt so viel zu tun, da wären vermutlich zwanzig Tage nicht ausreichend gewesen.“