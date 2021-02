„Game Of Thrones“: Updates zu George R.R. Martins „The Winds of Winter“-Plänen

Eine gute und eine schlechte Nachricht: George R.R. Martin hat während der Quarantäne einige hundert Seiten für das vorletzte Buch seines „Game Of Thrones“-Fantasy-Epos „Das Lied von Eis und Feuer“ geschrieben. Nichtsdestotrotz sei das „The Winds of Winter“-Buch noch lange nicht fertiggestellt.

George R. R. Martin über die Pläne für 2021

Während der Großteil der HBO-Adaption seiner Serie bereits gelaufen ist, gibt Martin seinen Fans regelmäßig auf Not a Blog ein Update über den Stand des lang erwarteten sechsten Bandes von „A Song Of Ice And Fire“. In seinem jüngsten Blogpost berichtete Martin optimistisch von den vielversprechenden Fortschritten, die er im vergangenen Jahr in der Fertigstellung seines Romans gemacht hat: „Ich habe im Jahr 2020 Hunderte von Seiten an THE WINDS OF WINTER geschrieben“, schrieb Martin und urteilte: „Das beste Jahr, das ich bei WOW hatte, seit ich es begonnen habe.“ Warum es so gut lief, sei ihm jedoch nicht ganz klar: „Vielleicht die Isolation. Oder vielleicht hatte ich einfach eine Glückssträhne. Manchmal habe ich auch eine Glückssträhne.“

Doch Fans sollten sich nicht zu früh freuen. So habe Martin noch einiges an Arbeit vor sich: „Ich muss aber weitermachen“, fügte Martin hinzu. „Ich muss noch Hunderte von Seiten schreiben, um den Roman zu einem zufriedenstellenden Ende zu bringen. Dafür ist das Jahr 2021 da, hoffe ich.“ So lässt der wohl berühmteste noch unvollendete Roman anscheinend noch einige Zeit auf sich warten.

Martin verspricht einen anderen „Game of Thrones“-Abschluss

Eine genaue Deadline möchte der Autor jedoch nicht rausgeben: „Ich werde keine Vorhersagen darüber machen, wann ich fertig sein werde … Jedes Mal, wenn ich das tue, nehmen die A*schlöcher im Internet das als ‚Versprechen‘ und warten dann sehnsüchtig darauf, mich zu kreuzigen, wenn ich die Deadline verpasse. Alles, was ich sagen will, ist, dass ich hoffnungsvoll bin.“

Fest steht jedoch, dass das Ende der Buchreihe deutlich von dem der Serie abweichen wird. Die letzte Staffel der HBO-Serie „Game of Thrones“ enttäuschte so einige Fans. Die meisten treuen Zuschauer*innen vermissten das souveräne Storytelling vergangener Staffeln und bemängelten zahlreiche Logiklöcher. Zudem waren sie mit der Entwicklung einiger Figuren (zum Beispiel Daenerys Targaryen) nicht zufrieden, weil sie ihnen unplausibel vorkamen.

Einige Spin-Offs und eine Animationsserie geplant

Bereits im Mai 2016 veröffentlichte Martin das erste Kapitel des sechsten Bandes. Das Kapitel hatte der Autor ebenfalls auf seinem Blog gepostet. In dem Romanauszug geht es um Arianne Martell und ihre Reise mit den „Sand Snakes“ durch Dorne. Klingt erstmal wenig aufregend, allerdings wird auch die Herkunft der Khaleesi und ihrer Drachen angeschnitten.

Martins aktuelles Buch „A Dance with Dragons“ feiert diesen Sommer bereits seinen zehnten Geburtstag. In der Zwischenzeit kündigte die „Game Of Thrones“-Verantwortlichen einige Spin-Offs der Erfolgsserie an. Darunter auch das Prequel „Tales of Dunk & Egg“. Dies ist jedoch nur eines von mehreren „Game of Thrones“-Spin-Offs, die bei HBO geplant sind. So startet der Dreh für ein weiteres Prequel namens „House of The Dragon“ noch dieses Jahr.

Darüber hinaus ist auch eine „Game Of Thrones“-Animationsserie auf HBO Max geplant.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++