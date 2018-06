Hund liebt Katze: Arcade Fire zeigen neues Video zu „Chemistry“

Foto: Screenshot/ Arcade Fire. All rights reserved.

Hunden und Katzen wird häufig eine tief verwurzelte Abneigung nachgesagt. Die Tierarten spalten selbst ihre menschlichen Besitzer in zwei Lager. Doch Arcade Fire nutzen diesen Gedanken für ihr neuestes Video zum Song „Chemistry“, in dem die Chemie zwischen einem halb animierten Hundemann und einer Katzendame äußerst gut funktioniert.

Auch interessant Arcade Fires Will Butler im Interview: „Natürlich klingen wir wie ABBA!“ Er verguckt sich als Kellner auf einer Hochzeit in sie. Sie ist aber ausgerechnet die Braut, die einen Hai heiratet. Regisseur Ray Tintori macht aus diesem Leitgedanken mit Hilfe von Starburns Industries, die unter anderem für die Animationen der erfolgreichen und beliebten Serie „Rick & Morty“ verantwortlich sind, einen abgedrehten Kurzfilm, der das frisch verliebte Paar bis ins Weltall führt. Wie genau es dazu kommen konnte, könnt Ihr hier sehen:

https://youtu.be/ru4T3m48o5Y Video can’t be loaded: Arcade Fire – Chemistry (Official Video) (https://youtu.be/ru4T3m48o5Y)

Aracde Fire werden als Headliner auf dem Hurricane und Southside Festival (22. bis 24. Juni) auftreten und außerdem für ein Konzert am 13. August nach Berlin kommen. Ihr aktuelles Album EVERYTHING NOW erschien im Juli 2017.