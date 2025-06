Southside Festival 2025: Tickets, Line-up, Zeiten, Anfahrt, Parken, Wetter

Hurricane & Southside: Rise Against, Jan Böhmermann & mehr dabei

Das Southside Festival steht an. Vom 20. bis 22. Juni 2025 verwandelt sich Neuhausen ob Eck wieder in das Epizentrum für Livemusik, Feierwütige und (inter-)nationale Top-Acts. Alle Informationen zu Anreise, Parken, Tickets, Line-up und Co. findet ihr hier.

Tickets

Karten gibt es sowohl auf der offiziellen Website des Festivals, sowie auf Eventim zu kaufen. Der Vorverkauf für das Southside 2025 startete bereits am 25. Juni 2024. Diesmal kann man sich wieder zwischen dem Grüner-Wohnen- und dem Regular-Festivalpass entscheiden. Der gewerbliche Weiterverkauf ist jedoch verboten — das Ticket verliert in diesem Fall automatisch seine Gültigkeit. Der Ticketverkauf ist aktuell bei Preisstufe 5 angelangt.

Festivalpass Grüner Wohnen: 5. Preisstufe: 289,00 €

Festivalpass Regular: 5. Preisstufe: 289,00 €

Anfahrt

Anreise mit Auto oder Motorrad

Adresse: take-off Gewerbepark, 78579 Neuhausen ob Eck

Folgt der Beschilderung statt dem Navi — das erspart euch Stau. Die Parkflächen sind von den Campingflächen getrennt. Folgt daher den Anweisungen des Verkehrspersonals. Die Parkplätze öffnen am Donnerstag, 19. Juni 2025, 7 Uhr.

Parkgebühr: 15,00 €. Vor Ort können die Kosten höher ausfallen.

Motorräder: können kostenfrei die Trailer-Parkflächen benutzen.

Bringen & Abholen: Der Bereich dafür ist an der Tuttlinger Straße in Neuhausen ob Eck ausgewiesen.

Anreise mit der Bahn

Die günstigsten Möglichkeiten mit der Bahn anzureisen sind sicherlich das 58-€-Ticket oder das Baden-Württemberg-Ticket. Die App der Deutschen Bahn ist hierbei ein nützlicher Begleiter. Ab Bahnhof Tuttlingen fährt ein Festival-Shuttlebus direkt zum Festivalgelände.

Shuttlebus

Der Shuttlebus fährt ab Donnerstag vom Bahnhof Tuttlingen zum Southside.

Vorverkauf: Flatrate für beliebig viele Fahrten für 5 €

Vor Ort: 10 € für das Shuttleticket. Fahrpläne für Hin- und Rückfahrt sind beim Southside online zu finden.

Grüner Wohnen: Außerdem pendelt das Grüner-Wohnen-Shuttle zwischen Grüner Wohnen, Resort und regulärem Campingplatz.

Parken

Alle PKW benötigen für das Southside 2025 zwingend ein Parkticket. Dieses muss im Voraus gekauft werden (15,00 €) und beim Einlass gezeigt werden — ausgedruckt oder digital. Übernachten im Auto ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. Ein Parkticket muss daher nur gekauft werden, wenn ihr tatsächlich dort campen wollt. Direktes Parken ohne Parkticket ist teurer.

Wetter

Freitag 23 Grad, wechselnd bewölkt, abends Sonne.

Samstag bis 25 Grad und sonnig.

Sonntag bisher unklar.

Line-up

Zu den Infos, wer wann spielt, gelangt ihr auf der Website des Festivals.

Donnerstag, 19. Juni (Warm-up)

Audio88 & Yassin

Heisskalt

Itchy

Ok.Danke.Tschüss

Vicky

Freitag, 20. Juni

Green Day

SDP

Jan Böhmermann & das RTO Ehrenfeld

Nina Chuba

Jeremias

Yellowcard

Parcels

Amyl & The Sniffers

Berq

102 Boyz

Slowdive

Zeal & Ardor

Ikkimel

Blond

Freddie Dredd

Kadavar

Bibiza

Hot Milk

The Kiffness

Bennett

Kafvka

Bilk

Marlo Grosshardt

Friedberg

Samstag, 21. Juni

AnnenMayKantereit

Rise Against

Alligatoah

Biffy Clyro

Von Wegen Lisbeth

Girl In Red

Olli Schulz & Band

Landmvrks

Djo

Motionless In White

Querbeat

Royal Republic

Hot Water Music

Tiefbasskommando

Thrice

Lucy Dacus

Kate Nash

The Backseat Lovers

Lagwagon

Blackout Problems

Dayseeker

Paris Paloma

Apashe & Brass Orchestra

Kalte Liebe x Caiva

Big Special

Sawyer Hill

Mothica

Love’n’Joy

Freude

Emi X

Anina

Sonntag, 22. Juni