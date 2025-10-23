Splash! verkündet erste Bandwelle: SSIO, Souly und Ikkimel sind dabei

25 Jahre splash! – Jubiläums-Festival findet eine Woche früher statt

Das Splash! Festival 2026 veröffentlicht die erste Bandwelle. Hier die bestätigten Acts, Ticketpreise und offizielle Camping-Infos im Überblick.

Vom 2. bis 4. Juli 2026 geht das Splash! Festival in Ferropolis am Gremminer See in die nächste Runde. Nun wurde die erste Bandwelle des Line-ups fürs Sommerevent bekanntgegeben. Mit dabei sind unter anderem Souly, SSIO und Ikkimel.

Souly hat im Juni 2025 zuletzt ein neues Album TRAENCE veröffentlicht. Indessen hat SSIO erst am 16. Oktober 2025 seine brandneue Platte ALLEX ODER NIX herausgebracht, die sowohl musikalisch als auch durch seine originelle Promotionsphase Aufmerksamkeit erregte. Ikkimel machte ihr Albendebüt mit FOTZE zu Beginn des Jahres 2025 und veröffentlichte zudem seitdem einige erfolgreiche Singles.

Auch Zackavelli, 102 Boyz, Baran Kok, Mariybu und Beyazz gehören zu den ersten bestätigten Acts des Splash! Festivals.

Aktuell bestätigte Acts

102 Boyz

Baran Kok

Beyazz

Ikkimel

Mariybu

Souly

SSIO

Zackavelli

So kommt man an Tickets

Eine erste Ticket-Runde für das Splash! ist bereits im Verkauf. Im Rahmen eines begrenzten Angebots können aktuell die ersten 1000 Tickets zum Sonderpreis erworben werden: Das „Festival Ticket Special Offer“ kostet 179,95 Euro, das „Premium Festival Ticket“ 349,95 Euro. Das Vier-Freunde-Ticket wird laut Veranstaltenden bald zum Verkauf stehen.

2026 findet das Splash! bereits zum 28. Mal statt. Das Festivalgelände ist wie gewohnt die „Stadt aus Eisen“ in Seelage zwischen Leipzig und Berlin.

Mit dem Festivalticket erhält man ab Mittwoch, dem 1. Juli 2026, Zugang zum Campingplatz. Am Donnerstag starten die Shows.

Anreise

Mit dem Auto führt der Weg nach Gräfenhainichen. Vor Ort stehen zwei Parkplätze direkt an der Bundesstraße zur Verfügung. Für das Parken wird ein „Car Parking Ticket“ benötigt – pro Fahrzeug, nicht pro Person.

Mit der Bahn ist das Ziel der Bahnhof Gräfenhainichen. Von dort aus fährt ein Shuttlebus zum Campingplatz.

Camping

Das Zelten ist im Festivalticket enthalten, ein zusätzliches Camping-Ticket wird nicht benötigt. Mit dem „Weekend Ticket“ übernachtet man im Purple Camp oder Blue Camp. Das Blue Camp bietet Partyflair, während sich das Purple Camp für alle eignet, die es nachts etwas ruhiger mögen. Car- und Caravan-Camper*innen werden mit dem entsprechenden Add-on im Red Camp oder Yellow Camp untergebracht. Wer ein Premium Ticket besitzt, campt im Premium Camp. Glamping in Cribs und Cabins findet im Splash!-Ville statt.