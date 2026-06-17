Hurricane Festival 2026: Zwischen Unwetter-Chaos und Hitzewelle

Beim Hurricane Festival drohen Gewitter, Starkregen und Sturmböen – gleichzeitig steigen die Temperaturen auf 33 Grad. Was Festivalbesucher:innen jetzt wissen müssen.

Beim Hurricane Festival stürmen 78.000 Festivalgänger:innen ab dem 18. Juni in den Ort Scheeßel zwischen Hamburg und Bremen. Zu Bands wie Kraftklub, Twenty One Pilots, Florence + The Machine und Halsey donnern die Bässe und blitzen die Lichtshows. Doch auch das Wetter könnte dieses Jahr dem Namen „Hurricane“ alle Ehre machen – mit stürmischen Winden und Unwettern. Hier alle Infos im Überblick.

Unwetterwarnung für den Nordwesten

Der Deutsche Wetterdienst spricht eine Wetterwarnung für den Nordwesten der Republik aus: Donnerstagnacht, freitags und in der Nacht zu Samstag kann es zu kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Ob davon speziell die Ortschaft Scheeßel und das Hurricane Festival betroffen sein werden, ist noch nicht abschließend klar. Der lokale Wetterbericht für Scheeßel sagt bislang nur leichten Regen für Freitagnacht an. Vielleicht haben die Camper:innen auf dem Hurricane doch Glück. Auf jeden Fall sollten Festivalbesucher:innen sich auf Regen und Unwetter vorbereiten, die Zelte gut verankern und einen Regenponcho einpacken.

Regen oder Hitze?

Das Gepäck sollte zur Sicherheit vielseitig bestückt werden: Neben regenfester Kleidung darf Sonnencreme nicht fehlen. Am Freitagnachmittag kann es bis zu 33 Grad heiß werden und pralle Sonne geben. Auch am Sonntagmittag klettern die Temperaturen. Heißt: viel trinken – und am besten nicht nur Bier, sondern auch genügend Wasser, damit man im Moshpit nicht umkippt. Außerdem sollte man sich regelmäßig eine Schattenpause gönnen. Denn mit Hitzeschlag feiert es sich schlecht.

Hitze, Unwetter – das Hurricane bekommt die volle Ladung. Die Veranstalter:innen sind jedoch mit detaillierten Sicherheitskonzepten vorbereitet. Bei sehr drastischen Wetterlagen mussten bereits Konzerte pausiert und gestrichen werden: 2025 hatte ein drohendes Unwetter zu Show-Unterbrechungen geführt.

Vorfreude auf sozialen Medien

Die Wettervorhersagen trüben die Stimmung kaum: Euphorische Festivalfans starten bereits mit Snack-Einkäufen und der Planung, für welches Konzert sie an welcher Bühne stehen wollen, und teilen dies auf TikTok.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Festivaltickets sind übrigens noch erhältlich: Wochenendpässe kosten 219 Euro, ein Campingpass zusätzlich 69 Euro.