Hurricane & Southside 2026: SSIO, Florence + The Machine, Provinz & mehr bestätigt

von 
Die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside

Festival-Fans  |  Hurricane Festival & Southside: Line-up 2026 mit 58 neuen Acts

Foto: Redferns. Robert Schlesinger. All rights reserved.
Unter anderem in der aktuellen Bestätigungswelle dabei: Empire Of The Sun, Finch, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Nothing But Thieves, Wolf Alice und Billy Talent.

Was schon längst klar war: Die Zwillings-Open-Airs – das Hurricane Festival in Scheeßel und das Southside Festival in Neuhausen ob Eck – finden auch im kommenden Jahr wieder statt. Und zwar vom 19. bis 21. Juni 2026. Tickets für beide Großevents sind bereits erhältlich.

Die Ankündigung von insgesamt 58 weiteren Acts treibt den Ticketverkauf zusätzlich an und bringt das Line-up nahezu an seinen finalen Stand. Hier alle Infos zu den neu dazugekommenen Artists und Bands im Überblick.

Die neu bestätigten Acts

Vor circa 140.000 Fans werden im nächsten Jahr auftreten:

  • Billy Talent
  • Florence + The Machine
  • Provinz
  • Empire Of The Sun
  • Finch
  • Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys
  • Nothing But Thieves
  • A Day To Remember
  • Wolf Alice
  • SSIO
  • Bosse
  • Alexisonfire
  • Sondaschule
  • Royel Otis
  • All Time Low
  • Natasha Bedingfield
  • Pennywise
  • Edwin Rosen
  • Kaffkiez
  • The Beaches
  • Grandson
  • Filow
  • Zebrahead
  • President
  • OG Keemo
  • Skindred
  • Sprints
  • Betterov
  • Basement
  • The Butcher Sisters
  • Ritter Lean
  • Destroy Boys
  • Kingfishr
  • PA69
  • Soft Play
  • Esther Graf
  • Tors
  • The Ataris
  • Vicky
  • Davina Michelle
  • Rosmarin
  • Ecca Vandal
  • Anda Morts
  • Florence Road
  • Drei Meter Feldweg
  • Unpeople
  • Militarie Gun
  • Yonaka
  • Paula Engels
  • Just Mustard
  • Picture Parlour
  • Delilah Bon
  • Boys Noize
  • Modeselektor
  • Modestep (LIVE)
  • David Puentez
  • Tinlicker
  • Roya

Seht hier gesamtes Line-up auf einen Blick:

Wer bereits fürs Hurricane und Southside bestätigt wurde

In der letzten Ankündigungswelle wurden unter anderem Twenty One Pilots, Kraftklub, Yungblud, Papa Roach und The Offspring bestätigt. Laut den Veranstaltenden ist das Line-up damit nahezu vollständig.

Karten im Vorverkauf

Tickets für die beiden Musik-Events gibt es ab 199 Euro beziehungsweise ab 259 Euro – Camping inklusive. Alle konkreten Informationen zu Karten und Line-up gibt es auf den Websites vom Hurricane und Southside Festival.

Kim Heuck schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

