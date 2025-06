Hurricane 2025: Motionless in White sagen Auftritt ab – Ersatz ist da

So seht ihr das Hurricane Festival 2025 im Stream

Hurricane Festival 2025: Die besten Bilder vom Auftakt am Donnerstag

An diesem Wochenende findet das Hurricane Festival 2025 auf dem Eichenring in Scheeßel statt. Vom 20. bis 22. Juni werden über 80 Künstler:innen auf vier Bühnen auftreten. Rund 78.000 Besucher:innen werden erwartet. Kurz vor dem Start gibt es jedoch eine Änderung im Line-up: Die Metalcore-Band Motionless in White musste ihren Auftritt absagen. Ein Ersatz wurde aber bereits gefunden.

Indie-Rock statt Metalcore am Freitagabend

Eigentlich sollten Motionless in White am Freitagabend (20. Juni) um 20:45 Uhr auf der Mountain Stage spielen. Doch wie die Festivalleitung über die offizielle App mitteilte, kann die Band krankheitsbedingt nicht auftreten. „Leider müssen @motionlessinwhite ihren Auftritt bei uns aufgrund von Krankheit absagen“, heißt es in der Mitteilung.

Doch keine Sorge, der Slot bleibt nicht leer: Die Indie-Rock-Band Leoniden übernimmt den Platz im Programm. Die Veranstalter zeigen sich dankbar über die schnelle Lösung und schreiben: „Damit auch ein riesiges Dankeschön an die Band, dass sie das so schnell möglich machen konnten!“

In den Kommentaren unter dem dazugehörigen Instagram-Post des Festivals zeigen sich Besucher:innen gespalten: Während einige Fans sich über den spontanen Auftritt der Leoniden freuen und die Abwechslung im Line-up begrüßen, bedauern andere den Ausfall von Motionless in White. Für die einen ein Gewinn – für die anderen ein herber Verlust.

Auftritt beim Southside noch unklar

Traditionell teilt das Hurricane Festival sein Line-up mit dem Zwillingsfestival Southside in Neuhausen ob Eck. Auch dort ist ein Auftritt von Motionless in White geplant – am Samstag (21. Juni) um 20:30 Uhr auf der Red Stage. Ob dieser Auftritt stattfinden wird, ist derzeit noch offen. Eine offizielle Mitteilung des Southside Festivals dazu steht bislang aus.

Neben Motionless in White (bzw. deren Ausfall) treten beim Hurricane 2024 zahlreiche weitere große Namen auf. Zu den Headlinern gehören unter anderem Green Day, The Prodigy, AnnenMayKantereit, Apache 207 und Rise Against.