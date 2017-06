Hurricane und Southside 2018: Ticket-Vorverkauf beginnt

Die letzten Zelte der diesjährigen Hurricane- und Southside-Besucher sind noch nicht abgebaut, da darf bereits ans kommende Jahr gedacht werden: Der Ticket-Vorverkauf für Hurricane 2018 und Southside 2018 beginnt, und zwar traditionsgemäß schon einen Tag nach den Vorjahresausgaben.

Auf Facebook kündigten die Southside- und Hurricane-Veranstalter den Vorverkaufsstart noch am Sonntagabend mit warmen Worten an ihr Publikum an:

Hurricane und Southside 2017 fanden dieses Jahr vom 23.-25. Juni statt. Ihr wollt wissen, was Ihr verpasst habt? Oder Ihr wart da und wollt sehen, wie andere Euer Wochenende gesehen haben? Hier unsere Fotos und weitere Impressionen beider Festivals:

Hurricane Festival 2018 und Southside Festival 2018 finden vom 22.-24. Juni 2018 statt. Der Vorverkauf der Tickets startet am 26. Juni 2017 um 18 Uhr auf hurricane.de und southside.de.