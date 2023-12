Hurricane und Southside Festival: Deichkind, Ayliva & Turnstile bestätigt

Auch Idles, Feine Sahne Fischfilet und Tom Odell werden im Juni bei den Zwillingsfestivals dabei sein.

Einige Acts wurden für die Zwillingsfestivals schon bestätigt – nun kommen neue Artists zum Line-up vom Hurricane und Southside dazu. Neben Deichkind als Headliner wurden 27 weitere Bands und Solo-Künstler:innen für die beiden Open-Air-Events in Scheeßel und Neuhausen ob Eck bestätigt. Die Festivals finden beide vom 21. bis zum 23. Juni 2024 statt.

Ed Sheeran, K.I.Z, Avril Lavigne, Bring Me The Horizon und Co. wurden neben vielen anderen Musiker:innen schon als Main Acts offiziell gemacht, jetzt kommt die nächste Artist-Welle an Künstler:innen. Ayliva und Turnstile ergänzen die größeren Time-Slots – aber auch die weiteren Acts können sich sehen lassen: Idles, Feine Sahne Fischfilet, Tom Odell, Bombay Bicycle Club, Silverstein und Danko Jones werden am Start sein. Zudem gibt es Live-Performances von The Subways, Noga Erez, Fatoni, Paula Carolina, Me First & The Gimme Gimmes und Karpe zu erleben.

Auch mit dabei sind Enno Bunger, Adam Angst, Stella Bossi, Idkhow, The Last Dinner Party und Booka Shade. Den Abschluss der dritten Bandwelle bilden Buntspecht, Ritter Lean, Becky Hill, Fast Boy, The Reytons und Aaron.

Tickets

Tickets gibt’s ab 239 Euro (Hurricane) bzw. 259 Euro (Southside) auf den Websites vom Hurricane und Southside.