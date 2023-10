38 neue Acts für Hurricane und Southside bestätigt: Sido, The National und mehr

Kontra K, The Offspring, The National, Sido und Giant Rooks sind die zusätzlichen Headliner.

Die ersten vier Headliner Ed Sheeran, K.I.Z, Bring Me The Horizon und Avril Lavigne wurden schon bestätigt – nun kommen neue Namen für das Hurricane und Southside Festival. Darunter: fünf weitere Headliner, die vom 21. bis 23. Juni auf den Bühnen der Zwillingsfestivals in Scheeßel und Neuhausen ob Eck auftreten.

Kontra K, The Offspring, The National, Sido und Giant Rooks sind die zusätzlichen Headliner. Aber auch die weiteren Acts können sich sehen lassen: The Hives, Marsimoto, Sum 41, Pashanim, The Kooks und Jungle, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, The Gaslight Anthem, Fontaines D.C., Ski Aggu, Makko und Brutalismus 3000.

Außerdem am Start: Bury Tomorrow, Simple Plan, Leoniden, $oho Bani, Grossstadtgeflüster und Frank Carter & The Rattlesnakes, High Vis, Alice Merton, Paula Hartmann, Montreal und Ennio.

Dazu: Bruckner, Team Scheisse, Missio, Boston Manor und Cari Cari. Den Abschluss dieser Bandwelle bilden Dilla, Deine Cousine, Lari Luke, Revөl und The Mysterines.

Weitere Namen, inklusive der beiden verbliebenen Headline-Slots, werden bald bekanntgegeben.