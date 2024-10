Hurts spielen HAPPINESS in Gänze live – am 24. Mai in Berlin

Im Berliner Tempodrom bringen sie fünfzehn Jahre nach Debüt-Release die LP in Gänze live auf die Bühne.

2010 brachten Hurts ihr Debütalbum HAPPINESS heraus und feierten damit direkt weltweit Erfolge. Fünfzehn Jahre später will das Synthie-Duo die LP in Gänze live auf die Bühne bringen. Hier alle Infos zur Deutschlandshow im Mai 2025.

Für einen Abend mit dem Erstling in der Hauptstadt

Die beiden Briten wagen den Blick zurück und bringen alle Tracks in Reihenfolge ihrer ersten Veröffentlichung mit frischer Spielfreude dem Publikum nahe. Der deutschen Hauptstadt statten sie dafür am 24. Mai 2025 einen Besuch ab. Theo Hutchcraft und Adam Anderson haben als Venue in Berlin das Tempodrom auserwählt.

Tickets

Karten für die Berlin-Show gibt es ab Freitag, den 25. Oktober, ab 11 Uhr zu kaufen. Die Kosten liegen bei ungefähr 50 Euro, zzgl. Gebühren.

Sie machten die 80er wieder zum Thema

Sie holten den 80er-Vibe zurück: Mit ihren Singles „Wonderful Life“ und „Stay“ sowie mit dem gesamten Debüt-Album HAPPINESS dominierten die Männer aus Manchester 2010 monatelang die europäischen Charts. Mit ihrem kühlen, aber melancholischen Retro-Pop-Vibe inspirierten sie weitere Acts und traten eine regelrechte Achtziger-Welle los.

Drei Jahre nach dem Erfolg mit dem Erstling brachten die Zwei ihr Nachfolgewerk EXILE heraus. 2015 schoben sie SURRENDER und 2017 DESIRE hinterher. Ihre immer noch aktuelle Platte heißt FAITH und die erschien 2020.