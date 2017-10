Out Now: Musikexpress STYLE H/W 2017 ist da – mit Jared Leto, Bill Kaulitz, Hurts und vielen mehr

Frisch aus der Presse: Seit Donnerstag, 19. Oktober 2017, ist die neue Ausgabe von Musikexpress STYLE erhältlich. Gemeinsam mit unseren Fotografen und Autoren rücken wir die Künstler und ihren individuellen Stil in den Fokus.

„Style to me is generally how much love, enthusiasm and joy is generated by a person“, schreibt Garbage-Sängerin Shirley Manson zu Beginn der neuen Musikexpress STYLE-Ausgabe. Erneut erschafft das Heft eine Symbiose aus den beiden Welten Mode und Musik – egal ob Hip-Hop oder Indie-Pop.

Themen im Heft:

Cover-Story: Jared Leto

Es gibt kaum jemand, der als Schauspieler und Musiker so erfolgreich ist. Seit den 90ern hat Jared Leto mit Regisseuren wie David Fincher und Oliver Stone gearbeitet. Ebenso gut läuft es mit seiner Band 30 Seconds To Mars. Deren Anfänge als Indie-Band und Nebenprojekt liegen lange zurück. Heute füllt die Band Stadien.

Bill Kaulitz

Musiker, Schauspieler, Teenie-Idol, Model, Designer – die atemberaubende und immer wieder überraschende Wendungen nehmende Karriere des Tokio-Hotel-Frontmanns Bill Kaulitz wird seit seinem sechzehnten Geburtstag von Fans und Medien bis ins kleinste Detail seziert. Beim Fotoshoot in Berlin haben wir einen Menschen getroffen, der nicht so Recht in die Klischees passen will, der die Hälfte seines Lebens in Blitzlichtgewittern und ohrenbetäubendem Kreischen verbracht hat und dabei trotzdem authentisch und geerdet geblieben ist. Ein Gespräch über Mode, Mut und den Zauber des ersten Mals.

Kacy Hill

Bis vor kurzem war Kacy Hill als Model von American Apparel bekannt, deren Kampagnenfotos in den USA als inappropriately sexualized verboten wurden. An denselben Plakatwänden, von denen sie damals im knappen Spandexbody lächelte, könnte nun Werbung für ihr Debütalbum „Like A Woman“ hängen. Denn Kacy Hill ist ein musikalischer Senkrechtstart gelungen. 2013 begleitete sie Kanye West als Backgroundtänzerin auf seiner Yeezy-Tour. Es zahlte sich aus: Dem Rapper kam ihr erster Song „Experience“ zu Ohren, den sie kurz zuvor aufgenommen hatte. Wenig später hielt Kacy Hill einen Vertrag bei seinem Plattenlabel G.O.O.D. Music in den Händen. Mit 23 Jahren stehen der Sängerin alle Türen im Musikbusiness offen.

Hurts

Ohne Mode wäre Hurts nicht denkbar. Die Band war von Anfang an ein durchgestyltes Gesamtkunstwerk. Schwarze, schmal geschnittene Anzüge, akkurat gescheiteltes Haar und jungenhafte Gesichter. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass sich Theo Hutchcraft und Adam Anderson, die in der britischen Industriestadt Manchester aufwuchsen, vor ihrem Durchbruch jahrelang mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielten. Ihr unterkühlter Dandy-Stil gefiel auch Hedi Slimane, der 2010 die ersten Promofotos für die Band schoss und damit ihre Karriere befeuerte.